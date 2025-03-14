Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ-2024/2025 после завершения 1/8 финала

В среду, 12 марта, определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов-2024/2025. На главный трофей клубного футбола осталось лишь восемь претендентов.

Перед началом этой стадии турнира искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на триумф. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

Читайте также Украинская встреча Зинченко против Лунина: все пары 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025

Прогноз от искусственного интеллекта

Новым фаворитом соревнования после вылета Ливерпуля от ПСЖ стала Барселона. Шансы каталонцев на завоевание трофея составляют 20,4%.

Основным конкурентом испанского клуба считается ПСЖ с вероятностью триумфовать в Лиге чемпионов 19,3%. Тройку главных претендентов замыкает Арсенал Александра Зинченка – 16,8%.

В топ-5 фаворитов также попали миланский Интер и мадридский Реал Андрея Лунина. Меньше всего шансов на победу в турнире искусственный интеллект дает дортмундской Боруссии.



Шансы всех клубов на победу в ЛЧ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 8 апреля. Трофей будущие финалисты разыграют 31 мая в Мюнхене на "Альянц Арене".