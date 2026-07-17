Джон Джонс, который нередко приезжает на различные мероприятия в Россию и дружит с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, считает российский образ жизни безопасным. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Ring Magazine.

Характеристика России от спортсмена

Джон Джонс отметил, что его часто спрашивают об уровне безопасности жизни в стране-агрессоре.

Американский боец сделал неоднозначные выводы из своих пребываний там.

Я отвечаю: "Чувак, нет места безопаснее". Если ты переступишь черту в России, люди могут никогда больше не услышать твоего имени. Так вот, когда ты находишься в таком обществе, все ходят как по струнке,

– сказал Джон.

Ранее директор команды Александра Усика Сергей Лапин заявлял, что в США украинец может сразиться не только с Деонтеем Уайлдером, но и с Джонсом. Однако бывший чемпион UFC в двух весовых категориях отказался от поединка по правилам бокса.

Что известно о Джонсе и России

Джонс после завершения профессиональной карьеры продался русским: ездил в Чечню, купил квартиру в Грозном, встречался с Рамзаном Кадыровым, участвовал в российских реалити-шоу, позировал в берете российских десантников, совершающих в Украине военные преступления. Свои фото Джонс подписывал "Из России с любовью".

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич признался, что считал американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса достойным восхищения. Но чемпион UFC все испортил, когда решил демонстрировать привязанность ко всему русскому.