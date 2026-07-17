Джон Джонс, який нерідко приїздить на різні івенти у Росії та товаришує з чеченським диктаторам Рамзаном Кадировим, вважає російський спосіб життя безпечним. Про це він розповів для ютуб-каналу Ring Magazine.

Характеристика Росії від спортсмена

Джон Джонс зазначив, що його часто запитують про рівень безпеки життя у країні-агресорці.

Американський боєць зробив неоднозначні висновки від своїх перебувань там.

Я відповідаю: "Чувак, немає безпечнішого місця". Якщо ти переступиш межу в Росії, люди можуть ніколи більше не почути твого імені. Так от, коли ти перебуваєш у такому суспільстві, всі ходять по струнці,

– сказав Джон.

Раніше директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявляв, що у США українець може побитись не лише проти Деонтея Вайлдера, але й Джонса. Проте, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях відмовився від поєдинку за правилами боксу.

Що відомо про Джонса та Росію

Джонс після завершення профі-кар'єри продався росіянам: їздив у Чечню, купив квартиру у Грозному, зустрічався з Рамзаном Кадировим, брав участь у російських реаліті-шоу, позував у береті російських десантників, які вчиняють в Україні воєнні злочини. Свої фото Джонс підписував "З Росії з любов'ю".

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зізнався, що вважав американського бійця змішаних єдиноборств Джона Джонса вартим захоплення. Але чемпіон UFC зіпсував усе, коли вирішив демонструвати прихильність до всього російського.