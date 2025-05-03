Чемпионство откладывается: Бавария упустила победу в драматическом матче с Лейпцигом
- Бавария сыграла вничью 3:3 с Лейпцигом в 32-м туре Бундеслиги, потеряв шанс досрочно стать чемпионом.
- Даже после ничьей, Бавария опережает Байер на 9 очков, но Байер еще имеет шансы на чемпионство за два тура до завершения.
Мюнхенская Бавария в 32-м туре Бундеслиги на выезде встречалась с Лейпцигом. Команда Венсана Компани в случае успеха могла досрочно оформить чемпионство.
Лейпциг – Бавария 3:3
Голы: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Дайер, 62, Олисе, 63, Сане, 83
Перед отчетным матчем Бавария опережала главного конкурента Байер на 8 очков. "Красным" нужно было победить Лейпциг, чтобы досрочно завершить чемпионскую гонку в 32 туре, пишет 24 Канал.
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Подножка Баварии от Лейпцига
Подопечные Компани неудачно начали поединок. После первого тайма счет был 2:0 в пользу "красных быков". Результативными ударами отметились Шешко и Клостерманн.
"Баварцы" перевернули игру во второй половине встречи. Сначала Эрик Дайер после подачи углового головой сократил разрыв в счете. А уже через минуту Олисе забил второй гол, восстановив статус-кво.
На 83-й минуте матча Сане закрутил мяч в левый угол ворот и вывел Баварию вперед. Однако в компенсированное время подопечные Компани пропустили гол от Поульсена, который отсрочил их чемпионство.
В итоге матч завершился вничью – 3:3.
Видеообзор матча Лейпциг – Бавария
- За два тура до завершения чемпионата Бавария на 9 очков опережает Байер, который еще сохраняет минимальные шансы на завоевание "золота".
- Завтра "фармацевты" сыграют свой матч 32 тура против Фрайбурга. Подопечных Хаби Алонсо устроит только победа.