"Хочу в Реал": фаны Баварии затравили молодую звезду в соцсетях

Леннарт Карл имел неосторожность рассказать о клубе своей мечты на фан-встрече с болельщиками Баварии. Теперь в его адрес посыпались оскорбления и угрозы.

17-летний полузащитник не подумал о том, что хвастаться желанием оказаться в другой команде в окружении фанов Баварии – плохая идея. Не помогло даже заверение, что играть в Мюнхене является мечтой, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Смотрите также "17 лет, Карл": вундеркинд Баварии шокировал Лигу чемпионов и побил крутой рекорд

Что именно сказал Карл?

Во время события, организованного Баварией для фанов, Леннарт не только раздавал автографы, но и "по секрету" сказал присутствующим, что однажды хотел бы стать игроком мадридского Реала.

Как отреагировали соцсети?

Instagram-страницу юной звезды буквально забросали гневными комментариями. Болельщики требуют от Карла немедленно покинуть Баварию и угрожают ему. А тренеру Венсану Компани посоветовали применить в отношении игрока санкции, посадив его на скамейку запасных до конца сезона.

Поток хейта был настолько сильным, что футболист в конце концов закрыл возможность для подписчиков писать под его фотографиями в профиле.

Чем Карл отличился в этом сезоне?