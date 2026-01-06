17-летний полузащитник не подумал о том, что хвастаться желанием оказаться в другой команде в окружении фанов Баварии – плохая идея. Не помогло даже заверение, что играть в Мюнхене является мечтой, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.
Что именно сказал Карл?
Во время события, организованного Баварией для фанов, Леннарт не только раздавал автографы, но и "по секрету" сказал присутствующим, что однажды хотел бы стать игроком мадридского Реала.
Как отреагировали соцсети?
Instagram-страницу юной звезды буквально забросали гневными комментариями. Болельщики требуют от Карла немедленно покинуть Баварию и угрожают ему. А тренеру Венсану Компани посоветовали применить в отношении игрока санкции, посадив его на скамейку запасных до конца сезона.
Поток хейта был настолько сильным, что футболист в конце концов закрыл возможность для подписчиков писать под его фотографиями в профиле.
Чем Карл отличился в этом сезоне?
Хавбек стал самым молодым в истории Баварии автором мяча в Лиге чемпионов, а также самым юным игроком мюнхенцев, который успел отметиться голом и ассистом в Бундеслиге.
В 17 лет он серьезно претендует на попадание в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026, который состоится следующим летом.