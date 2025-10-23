Мюнхенский клуб не оставил шансов бельгийцам, забив четыре "сухих" мяча. Героем встречи стал Конрад Лаймер. который оформил два ассиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Баварии.

Какой рекорд побил Карл?

Однако первый гол Баварии вызвал особое внимание. Его забил 17-летний воспитанник местной академии Леннарт Карл. Наставник Венсан Компани впервые доверил полузащитнику место в основе в Лиге чемпионов.

И в итоге Карл отплатил за доверие уже на пятой минуте, замкнув ассист от Та. Это позволило Леннарту побить рекорд Баварии в Лиге чемпионов.

Немец стал самым молодым автором гола мюнхенцев в этом турнире. На момент забития мяча Карлу было 17 лет 8 месяцев. Он на три месяца превзошел достижение Джамала Мусиалы, который впервые забил в ЛЧ в ворота Лацио в 2021-м.

Кроме того, Леннарт стал третьим самым молодым автором гола в истории Баварии после Матиса Теля и того же Джамала Мусиалы. Карл стал играть за взрослую команду мюнхенцев лишь в этом году, проведя за нее уже десять матчей согласно Transfermarkt.

Бавария в сезоне 2025-2026