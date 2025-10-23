Мюнхенський клуб не залишив шансів бельгійцям, забивши чотири "сухих" м'ячі. Героєм зустрічі став Конрад Лаймер, який оформив два асисти, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Баварії.

До теми Злива голів на радість фанатам: у Лізі чемпіонів побили рекорд результативності в історії

Який рекорд побив Карл?

Проте перший гол Баварії викликав особливу увагу. Його забив 17-річний вихованець місцевої академії Леннарт Карл. Наставник Венсан Компані вперше довірив півзахиснику місце в основі у Лізі чемпіонів.

І в підсумку Карл відплатив за довіру вже на п'ятій хвилині, замкнувши асист від Та. Це дозволило Леннарту побити рекорд Баварії в Лізі чемпіонів.

Огляд матчу Баварія – Брюгге: дивитися відео

Німець став наймолодшим автором голу мюнхенців у цьому турнірі. На момент забиття м'яча Карлу було 17 років 8 місяців. Він на три місяці перевершив досягнення Джамала Мусіали, який вперше забив у ЛЧ у ворота Лаціо у 2021-му.

Крім того, Леннарт став третім наймолодшим автором голу в історії Баварії після Матіса Теля та того ж таки Джамала Мусіали. Карл став грати за дорослу команду мюнхенців лише цього року, провівши за неї вже десять матчів згідно з Transfermarkt.

Читайте також Вихованець Шахтаря забив черговий гол за Баварію: переможне відео

Баварія у сезоні 2025-2026