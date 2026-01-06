17-річний півзахисник не подумав про те, що вихвалятися бажанням опинитися в іншій команді в оточенні фанів Баварії – погана ідея. Не допомогло навіть запевнення, що грати в Мюнхені є мрією, пише 24 Канал з посиланням на ESPN.

Дивіться також "17 років, Карл": вундеркінд Баварії шокував Лігу чемпіонів та побив крутий рекорд

Що саме сказав Карл?

Під час події, організованої Баварією для фанів, Леннарт не тільки роздавав автографи, а ще й "по секрету" сказав присутнім, що одного дня хотів би стати гравцем мадридського Реала.

Як відреагували соцмережі?

Instagram-сторінку юної зірки буквально закидали гнівними коментарями. Вболівальники вимагають від Карла негайно залишити Баварію та погрожують йому. А тренеру Венсану Компані порадили застосувати щодо гравця санкції, посадивши його на лаву запасних до кінця сезону.

Потік хейту був настільки сильним, що футболіст зрештою закрив можливість для підписників писати під його світлинами у профілі.

Чим Карл відзначився цього сезону?