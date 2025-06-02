Не выступала с прошлого года: звездная украинская теннисистка перенесла операцию

Леся Цуренко с прошлого года не выступает на турнирах WTA. Причиной этому стала травма звездной украинской теннисистки.

Спортсменка недавно перенесла операцию. Цуренко поделилась фото из больничной палаты, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм теннисистки.

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Цуренко в больнице

Леся Цуренко сообщила о проведении операции. Украинская теннисистка легла под нож из-за травмы правой руки.

После операции Цуренко опубликовала фото с подписью, что на определенное время ей нужно стать левшой.

Некоторое время придется быть левшой,

– написала Цуренко.

Цуренко поделилась фотографией из больницы / Фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что Леся Цуренко осталась за пределами топ 250 рейтинга Женской теннисной организации из-за паузы. Последний раз украинская теннисистка появлялась на корте 17 ноября во время матча за сборную на Кубке Билли Джин Кинг.