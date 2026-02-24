Олимпийские игры-2026 стали рекордными по количеству медалей атлетов ЛГБТ+
- На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине 49 открытых представителей ЛГБТ+ сообщества получили рекордное количество медалей: 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
- Сборная Норвегии установила новый рекорд, получив 18 золотых медалей, а Украина не получила ни одной медали.
Участие в Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине приняли 49 открытых представителей ЛГБТ+ сообщества. Их достижения на Олимпиаде стали рекордными в истории зимнего спорта.
Если бы из этих спортсменов составляли отдельную сборную, они бы были 19-й крупнейшей командой на соревнованиях. А в медальном зачете заняли бы 13-е место, пишет Outsports.
Сколько медалей получили ЛГБТ+ атлеты на Олимпиаде?
Из 49 атлетов домой с медалями возвращаются 19, а количество полученных наград составляет 11:
- 5 золотых
- 2 серебряных
- 4 бронзовых
Таким образом 37% условной команды ЛГБТ+ заняли в своих соревнованиях места в топ-3 – это был бы отличный результат для любой национальной сборной.
Кто из спортсменов ЛГБТ+ стали олимпийскими медалистами?
Наиболее успешными видами спорта для условной ЛГБТ+ команды стали хоккей, фигурное катание и фристайл.
Золотые медалисты
Кайла Барнс, Хилари Найт, Алекс Карпентер – США, хоккей
Гийом Сизерон – Франция, фигурное катание
Бризи Джонсон – США, горнолыжный спорт
Амбер Гленн – США, фигурное катание
Матильда Гремо – Швейцария, фристайл
Серебряные медалисты
Брюс Муа – Великобритания, керлинг
Эмили Кларк, Эрин Амброуз, Эмеранс Машмеер, Брианна Дженнер, Лора Стейси, Мари-Филипп Пулен – Канада, хоккей
Бронзовые медалисты
Сандра Неслунд – Швеция, фристайл
Лаура Циммерман – Швейцария, хоккей
Тинеке ден Дулк – Бельгия, конькобежный спорт
Пол Пурье – Канада, фигурное катание
Как завершилась Олимпиада-2026 в медальном зачете?
- По данным с сайта Олимпийских игр, сборная Норвегии установила новый рекорд на Зимних Играх, получив 18 золотых медалей и 41 в целом.
- Соединенные Штаты и Нидерланды заняли 2-ю и 3-ю строчки соответственно – 12 и 10 золотых наград.
- Хозяйка Игр Италия продемонстрировала лучший свой результат на Зимних Олимпиадах с 10 золотыми наградами и 30 в целом.
- Украина медалей в Милане и Кортине не получила.