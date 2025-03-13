Шедевр Зинченко и драма в Мадриде: результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов за 12 марта

Второй игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов порадовал болельщиков интересными поединками. В центральном матче две мадридские команды боролись за путевку в четвертьфинал.

В среду, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Определились еще четыре участника четвертьфинала, сообщает 24 Канал.

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Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первой решила турнирную задачу дортмундская Боруссия. Поединок между французским Лиллем и "шмелями" состоялся в первом слоте игрового дня. "Мастифы" после выездной ничьей (1:1) сохраняли неплохие шансы на общий успех.

Французская команда вышла вперед уже на 5-й минуте после гола Манье. Однако на большее их не хватило. Во втором тайме футболисты Боруссии Джан и Байер обеспечили победу со счетом 2:1 и путевку в четвертьфинал.

Лондонский Арсенал гарантировал себе выход в четвертьфинал еще по итогам первого поединка (7:1). В ответном матче Микель Артета мог поэкспериментировать с составом. Испанец дал шанс проявить себя Александру Зинченко, который забил красавец-гол на 6-й минуте. В итоге "канониры" сыграли вничью (2:2) и вышли в следующий раунд.

Астон Вилла без проблем разобралась с экс-клубом Романа Яремчука бельгийским Брюгге (3:0). "Львы" шагают дальше в борьбе за трофей Лиги чемпионов.

В центральном матче дня Атлетико на "Метрополитано" принимал Реал. Хавбек "матрасников" Галлахер забил на 30-й секунде матча.

На 70-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти, которое заработал Килиан Мбаппе. В основное время ни одна из команд не сумела решить задачу.

Победитель противостояния определился в серии пенальти. Фортуна улыбнулась подопечным Карло Анчелотти. Реал вырвал победу и стал последним четвертьфиналистом.

Результаты и видеообзоры матчей 1/8 Лиги чемпионов за 12 марта

Лилль – Боруссия Д 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Дэвид, 5 – Джан, 54, Байер, 65

Арсенал – ПСВ 2:2 (первый матч 1:7)

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриеуш, 70

Астон Вилла – Брюгге 3:0 (первый матч 3:1)

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Атлетико – Реал 1:0 (по пенальти 2:4) (первый матч 1:2)

Гол: Галлахер, 1

По итогу матчей 1/8 финала в следующий раунд вышли: Барселона, Интер, Бавария, ПСЖ, Боруссия Д, Арсенал, Астон Вилла. Первые матчи четвертьфинала состоятся 8-9 апреля, а ответные матчи – 15-16 апреля.

Четвертьфинальные пары

Арсенал – Реал

ПСЖ – Астон Вилла

Барселона – Боруссия Д

Бавария – Интер