УЕФА объявил символическую сборную Лиги чемпионов-2024/25

Финал Лиги чемпионов стал завершающим аккордом еврокубкового сезона-2024/25. Триумфатором самого престижного турнира стал французский Пари Сен-Жермен.

1 июня 2025 года в финале Лиги чемпионов команда Луиса Энрике разгромила Интер со счетом 5:0. Пари Сен-Жермен со второй попытки стал победителем ЛЧ, пишет 24 Канал.

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УЕФА назвала 11 лучших игроков ЛЧ

Пресс-служба УЕФА подводит итоги турнира. На официальных ресурсах организации была опубликована символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В одиннадцатку лучших попали сразу семь футболистов Пари Сен-Жермен. По одному представителю делегировали Интер и Арсенал, а еще два игрока представляют Барселону.

Место в воротах команды эксперты доверили Джанлуиджи Доннарумме. А на острие атаки лучшему игроку ЛЧ Усману Дембеле.

Символическая сборная ЛЧ-2024/25

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Алессандро Бастони (Интер), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Полузащитники: Ламин Ямаль (Барселона), Витинья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Рафинья (Барселона)

Нападающие: Дезире Дуэ (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ)

Символическая сборная ЛЧ от УЕФА / фото УЕФА

Напомним, что лучшим игроком финала Лиги чемпионов стал 19-летний вингер Дезире Дуэ. В решающем матче французский бриллиант оформил дубль и ассист.