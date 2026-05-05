В битве за кубок осталось четыре команды В первый игровой день лондонский Арсенал будет принимать мадридский Атлетико, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матчи?
В свою очередь, мюнхенская Бавария встретится с французским ПСЖ в среду, 6 мая. Эти полуфинальные матчи Лиги чемпионов эксклюзивно покажет медиасервис Megogo.
Транслятор является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Все игры будут доступны на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт" и "MEGOPACK".
Также зрители смогут посмотреть трансляции на канале "Megogo Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт". Начало обоих поединков – в 22:00 по киевскому времени.
Кто будет комментировать?
Матч Арсенал – Атлетико прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. В 20:45 начнется аналитическая студия Megogo, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
Арсенал и Атлетико сойдутся 5 мая в Лондоне / фото Megogo
На игре Бавария – ПСЖ за комментаторским микрофоном будут работать Александр Новак и Вадим Шевякин. Студийное вещание начнется также в 20:45, Там к ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся тот же Александр Головко, а также футбольный блогер и комик Олег Маслюк.
Бавария и ПСЖ забили девять голов в первом матче / фото Megogo
Отметим, что для украинских болельщиков матч приобретает дополнительную интригу из-за вероятного участия украинского защитника Ильи Забарного в составе ПСЖ. Потенциальный выход футболиста в полуфинале Лиги чемпионов станет для него шансом проявить себя на самом высоком уровне самого престижного клубного турнира Европы.
Как прошли первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов?
- Напомним, в первой встрече на "Парк-де-Пренс" ПСЖ в безумном и зрелищном противостоянии победил мюнхенцев со счетом 5:4.
- Героями встречи стали Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, которые забили по дублю. Еще один мяч в составе ПСЖ записал на свой счет Жоау Невеш.
- В составе Баварии отмечались Гари Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас. В свою очередь Атлетико и Арсенал в первом матче сильнейшего не выявили.
- Игра в Мадриде завершилась вничью 1:1, Мячи забивали Виктор Дьокереш и Хулиан Альварес, оба – с пенальти.