В битві за кубок залишилось чотири команди У перший ігровий день лондонський Арсенал прийматиме мадридський Атлетіко, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матчі?
У свою чергу, мюнхенська Баварія зустрінеться з французьким ПСЖ у середу, 6 травня. Ці півфінальні матчі Ліги чемпіонів ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo.
Транслятор є офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні. Усі ігри будуть доступні на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK".
Також глядачі зможуть переглянути трансляції на каналі "Megogo Футбол Перший" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". Початок обох поєдинків – о 22:00 за київським часом.
Хто коментуватиме?
Матч Арсенал – Атлетіко прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 20:45 розпочнеться аналітична студія Megogo, де до ведучого Сергія Лук’яненка приєднаються експерти Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Арсенал та Атлетіко зійдуться 5 травня в Лондоні / фото Megogo
На грі Баварія – ПСЖ за коментаторським мікрофоном працюватимуть Олександр Новак і Вадим Шевякін. Студійне мовлення розпочнеться також о 20:45, там до ведучого Володимира Кобелькова приєднаються той же Олександр Головко, а також футбольний блогер і комік Олег Маслюк.
Баварія та ПСЖ забили дев'ять голів у першому матчі / фото Megogo
Зазначимо, що для українських уболівальників матч набуває додаткової інтриги через ймовірну участь українського захисника Іллі Забарного у складі ПСЖ. Потенційний вихід футболіста у півфіналі Ліги чемпіонів стане для нього шансом проявити себе на найвищому рівні найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Як прошли перші матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів?
- Нагадаємо, у першій зустрічі на "Парк-де-Пренс" ПСЖ у шаленому та видовищному протистоянні переміг мюнхенців з рахунком 5:4.
- Героями зустрічі сталиХвічя Кварацхелія та Усман Дембеле, які забили по дублю. Ще один м’яч у складі ПСЖ записав на свій рахунок Жоау Невеш.
- У складі Баварії відзначалися Гарі Кейн, Майкл Олісе, Дайо Упамекано та Луїс Діас. У свою чергу Атлетіко та Арсенал у першому матчі сильнішого не виявили.
- Гра у Мадриді завершилась внічию 1:1, М’ячі забивали Віктор Дьокереш та Хуліан Альварес, обидва – з пенальті.