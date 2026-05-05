Решающие битвы за путевки в Будапешт: где смотреть матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

5 и 6 мая состоятся ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов. Именно они определят финальную пару, которая разыграет трофей 30 мая в Будапеште.

В битве за кубок осталось четыре команды В первый игровой день лондонский Арсенал будет принимать мадридский Атлетико, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матчи?

В свою очередь, мюнхенская Бавария встретится с французским ПСЖ в среду, 6 мая. Эти полуфинальные матчи Лиги чемпионов эксклюзивно покажет медиасервис Megogo.

Транслятор является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Все игры будут доступны на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт" и "MEGOPACK".

Также зрители смогут посмотреть трансляции на канале "Megogo Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт". Начало обоих поединков – в 22:00 по киевскому времени.

Кто будет комментировать?

Матч Арсенал – Атлетико прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. В 20:45 начнется аналитическая студия Megogo, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.



Арсенал и Атлетико сойдутся 5 мая в Лондоне / фото Megogo

На игре Бавария – ПСЖ за комментаторским микрофоном будут работать Александр Новак и Вадим Шевякин. Студийное вещание начнется также в 20:45, Там к ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся тот же Александр Головко, а также футбольный блогер и комик Олег Маслюк.



Бавария и ПСЖ забили девять голов в первом матче / фото Megogo

Отметим, что для украинских болельщиков матч приобретает дополнительную интригу из-за вероятного участия украинского защитника Ильи Забарного в составе ПСЖ. Потенциальный выход футболиста в полуфинале Лиги чемпионов станет для него шансом проявить себя на самом высоком уровне самого престижного клубного турнира Европы.

