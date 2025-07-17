Результаты первого квалификационного раунда Лиги чемпионов: с кем сыграет Динамо
- В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов принимали участие 28 команд, которые были разбиты на 14 пар.
- Результаты матчей определили соперников для второго круга квалификации, В частности, Динамо Киев сыграет против мальтийской команды.
Во вторник, 8 июля, начался новый сезон Лиги чемпионов-2025/2026 по футболу. В первом квалификационном раунде стартовали 28 команд.
Они были разбиты на 14 пар. Накануне определились все победители этой стадии турнира, информирует 24 Канал.
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Кто пробился во второй круг квалификации ЛЧ?
В этом раунде, в частности, определялся первый соперник для киевского Динамо в квалификации. За право сыграть с "бело-синими" соревновались Хамрун Спартанс и Жальгирис.
После их первого очного противостояния литовцы сделали себе гандикап в два мяча. Однако этого не хватило для итоговой победы, поэтому подопечные Александра Шовковского начнут свой путь в турнире противостоянием с мальтийцами.
Результаты всех матчей первого квалификационного раунда ЛЧ
- Кайрат (Казахстан) 2:0 Олимпия (Словения). Первый матч – 1:1
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0 Викингур (Фареры). Первый матч – 3:2
- Мальме (Швеция) 3:1 Иберия 1999 (Грузия). Первый матч – 3:1.
- Милсами (Молдова) 0:0 КуПС (Финляндия). Первый матч – 0:1
- РФШ (Латвия) 1:0 Левадия (Эстония). Первый матч – 1:0
- Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0, пен. 11:10 Жальгирис (Литва). Первый матч – 0:2
- Дифферданж (Люксембург) 2:3 Дрита (Косово). Первый матч – 0:1
- Шкендия (Северная Македония) 2:1 д.ч. Нью-Сейнтс (Уэльс). Первый матч – 0:0
- Интер Эскальдес (Андорра) 2:1 Стяуа (Румыния). Первый матч – 1:3
- Брейдаблик (Исландия) 5:0 Эгнатия (Албания). Первый матч – 0:1
- Будучност (Черногория) 2:2 Ноах (Армения). Первый матч – 0:1
- Зрински (Босния и Герцеговина) 2:1 Виртус (Сан-Марино). Первый матч – 2:0
- Динамо Минск (Беларусь) 2:2 д.в Лудогорец (Болгария). Первый матч – 0:1
- Линфилд (Северная Ирландия) 1:1 Шелбурн (Ирландия). Первый матч – 0:1
Справка. Динамо и Хамрун Спартанс сыграют 22 и 29 июля. Первый поединок будет выездным для киевлян.
Отметим, что на игру в Польше, где "бело-синие" будут играть условно домашние поединки в еврокубках уже началась продажа билетов. Их цена стартует от 49 злотых.