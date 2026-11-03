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Sport News 24 Футбол Лига чемпионов: турнирная таблица сезона 2026/2027
3 ноября, 07:00
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Лига чемпионов: турнирная таблица сезона 2026/2027

Михаил Гема

В Лиге чемпионов сезона 2026/2027 уже состоялись три тура, по итогам которых лидером турнирной таблицы является ПСЖ. Французская команда и еще четыре клуба смогли выиграть три стартовых матча, поэтому набрали максимальные 9 очков.

Помимо ПСЖ, в топ-8 турнирной таблицы входят: Астон Вилла, Ливерпуль, Реал, Бетис, Штутгарт, Арсенал и Барселона, сообщает 24 Канал. Места с первого по восьмое гарантируют клубам участие в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, после трех матчей набрал 4 очка и занял 17-е место. Эта позиция позволяет горнякам выйти в плей-офф, однако только в раунд 1/16 финала.

Отметим, что 3 – 4 ноября в Лиге чемпионов состоятся матчи 4-го тура.

В частности, Шахтер сыграет против Спортинга, а центральным матчем тура станет встреча Атлетико с Баварией.

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

  • 3 ноября, 19:45. Шахтер – Спортинг
  • 3 ноября, 19:45. Галатасарай – Штутгарт
  • 3 ноября, 22:00. Барселона – Астон Вилла
  • 3 ноября, 22:00. Атлетико – Бавария
  • 3 ноября, 22:00. Буде-Глимт – Лилль
  • 3 ноября, 22:00. Вильярреал – ПСЖ
  • 3 ноября, 22:00. Манчестер Юнайтед – Рома
  • 3 ноября, 22:00. Фейеноорд – Интер
  • 3 ноября, 22:00. ЛАСК – Слован
  • 4 ноября, 19:45. Фенербахче – Ливерпуль
  • 4 ноября, 19:45. АЕК – Реал
  • 4 ноября, 22:00. Лейпциг – Манчестер Сити
  • 4 ноября, 22:00. Славия – Арсенал
  • 4 ноября, 22:00. ПСВ – Брюгге
  • 4 ноября, 22:00. Порту – Наполи
  • 4 ноября, 22:00. Ланс – Комо
  • 4 ноября, 22:00. Боруссия (Дортмунд) – Бетис
  • 4 ноября, 22:00. Викинг – Сабах
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24 Канал
ЛАСК
03.11.26, 22:00
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