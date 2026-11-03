Лига чемпионов: турнирная таблица сезона 2026/2027

В Лиге чемпионов сезона 2026/2027 уже состоялись три тура, по итогам которых лидером турнирной таблицы является ПСЖ. Французская команда и еще четыре клуба смогли выиграть три стартовых матча, поэтому набрали максимальные 9 очков.

Помимо ПСЖ, в топ-8 турнирной таблицы входят: Астон Вилла, Ливерпуль, Реал, Бетис, Штутгарт, Арсенал и Барселона, сообщает 24 Канал. Места с первого по восьмое гарантируют клубам участие в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, после трех матчей набрал 4 очка и занял 17-е место. Эта позиция позволяет горнякам выйти в плей-офф, однако только в раунд 1/16 финала.

Отметим, что 3 – 4 ноября в Лиге чемпионов состоятся матчи 4-го тура.

В частности, Шахтер сыграет против Спортинга, а центральным матчем тура станет встреча Атлетико с Баварией.

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

3 ноября, 19:45 . Шахтер – Спортинг

. Шахтер – Спортинг 3 ноября, 19:45 . Галатасарай – Штутгарт

. Галатасарай – Штутгарт 3 ноября, 22:00 . Барселона – Астон Вилла

. Барселона – Астон Вилла 3 ноября, 22:00 . Атлетико – Бавария

. Атлетико – Бавария 3 ноября, 22:00 . Буде-Глимт – Лилль

. Буде-Глимт – Лилль 3 ноября, 22:00 . Вильярреал – ПСЖ

. Вильярреал – ПСЖ 3 ноября, 22:00 . Манчестер Юнайтед – Рома

. Манчестер Юнайтед – Рома 3 ноября, 22:00 . Фейеноорд – Интер

. Фейеноорд – Интер 3 ноября, 22:00 . ЛАСК – Слован

. ЛАСК – Слован 4 ноября, 19:45 . Фенербахче – Ливерпуль

. Фенербахче – Ливерпуль 4 ноября, 19:45 . АЕК – Реал

. АЕК – Реал 4 ноября, 22:00 . Лейпциг – Манчестер Сити

. Лейпциг – Манчестер Сити 4 ноября, 22:00 . Славия – Арсенал

. Славия – Арсенал 4 ноября, 22:00 . ПСВ – Брюгге

. ПСВ – Брюгге 4 ноября, 22:00 . Порту – Наполи

. Порту – Наполи 4 ноября, 22:00 . Ланс – Комо

. Ланс – Комо 4 ноября, 22:00 . Боруссия (Дортмунд) – Бетис

. Боруссия (Дортмунд) – Бетис 4 ноября, 22:00. Викинг – Сабах