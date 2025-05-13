В Киеве прошел второй Всеукраинский турнир по ампфутболу: итоги Весеннего кубка "Лиги Дужих"
10–11 мая на поле НТК им. Виктора Банникова в Киеве состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу – Весенний кубок "Лиги Дужих". Проект является лауреатом престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025.
Кубок сплотил участников из разных уголков Украины и стал очередным важным шагом в развитии инклюзивного футбола. Это событие, которое доказало, что спорт не имеет границ, а жажда игры, поддержка команды и сила духа преодолевают любые препятствия.
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Формат турнира
"Лига Дужих" – это социальный проект от УАФ, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект занимается привлечением новых игроков, созданием команд в городах, организацией соревнований, а также тренировок и подготовкой специалистов.
Турнир впервые прошел в двух дивизионах – Суперлига и Первая Лига. Это позволило как опытным, так и новым командам проявить себя на фоне равных себе. На поле соревновались восемь команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка:
- Винница АМП (Первая лига)
- Днепр Честь-Несокрушимые (Первая лига)
- Крестоносцы Луцк (Первая лига)
- Ураган (Суперлига)
- МСК Днепр (Суперлига)
- Покрова АМП-2 (Суперлига)
- Шахтер Стальные (Суперлига)
- Покрова АМП (Суперлига)
Итоги соревнования
Победителями Суперлиги стали игроки команды Покрова АМП из города Львов, тогда как в Первой Лиге торжествовали луцкие Крестоносцы. На церемонии награждения присутствовали:
- заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько
- генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко
- генеральный директор Carlsberg Украина Олег Хайдакин
- директор по маркетингу АО “Ощадбанк” Сергей Грабчак
- директор регионального маркетинга Mastercard Александра Губарь
Они поздравили победителей, вручили награды и передали подарки от спонсоров соревнования. Отдельную награду "Лев Кубка" за лучшую результативность получил Дмитрий Щегельский, игрок команды “Покрова АМП”. Эту индивидуальную награду лучшему бомбардиру турнира УАФ начала в партнерстве с брендом "Львовское".
Особенностью нынешнего турнира стало впервые в Европе примененное видеоассистирование в матчах по ампфутболу. Также к арбитражу присоединились два новых арбитра из сообщества "Лига Дужих" в рамках прохождения впервые начатой программы обучения УАФ по арбитражу в ампфутболе.
Ими стали игрок ампфутбольной команды “Буревій” Александра Золотухина и игрок ампфутбольной команды “Шахтер Сталевые” Андрей Герасимчук. Во время турнира к открытой тренировке присоединились представители новых ячеек ампфутбола из Броваров, Житомира, Ровно, Одессы и тренер из Тернополя.
Как прошел Весенний Кубок "Лиги Дужих" / фото УАФ:
Турнир также посетил певец Фоззи, поддержав инициативу развития адаптивного спорта в Украине. Это еще раз подтверждает, что "Лига Дужих" растет и все больше людей находят в спорте не только восстановление, но и новый смысл жизни.
Следующая остановка - Чемпионат Украины по ампфутболу! Украинская ассоциация футбола выражает благодарность социально ответственным бизнесам за поддержку турнира.
Что такое ампфутбол
Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. В Украине проживает более 100 тысяч людей с ампутированными конечностями.
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Для многих из них ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, возвращению к активной жизни. Игра проходит по следующим основным правилам:
- на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
- полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, вратарь - верхней
- полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
- игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
- размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60 x 40 метров)
- используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков
Существуют мужские, женские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.