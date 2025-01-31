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31 января 2025, 01:11
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Без Динамо, но с Довбиком и Яремчуком: кто вышел в плей-офф Лиги Европы 2024-2025

Анатолий Дерека

Во втором по рангу еврокубке осталось лишь 24 претендента на трофей. Основные фавориты преодолели лиговую стадию, тогда как единственный представитель УПЛ с дистанции сошел.

В Лиге Европы 2024-2025 подошел к завершению основной этап. Турнир проходит по новой схеме, без групп и в 8 туров, в рамках которых команды играли против восьми разных оппонентов, сообщает 24 Канал.

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Фавориты проходят дальше

Напрямую в 1/8 финала попала первая восьмерка команд, тогда как клубы с 9 по 24 места отправятся в стыковые игры. Единственным представителем Украины в турнире было киевское Динамо.

Однако команда Александра Шовковского стартовала с шести поражений и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф. В последнем туре "бело-синие" таки смогли одержать первую победу в турнире (1:0 против РФШ), но на турнирное положение это не повлияло.

В последнем туре решались судьбы путевок в плей-офф. На грани вылета были Рома и Порту, однако победы в последнем туре спасли их от позора. Артем Довбик продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.

Что касается Романа Яремчука, то его Олимпиакос смог разгромить Карабах и финишировать в топ-восьмерке. А вот Бешикташ и Хоффенхайм не смогли попасть в топ-24 и завершили свой евросезон.

Турнирная таблица Лиги Европы 2024-2025:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Лацио 6 1 1 17-5 19
2 Атлетик 6 1 1 15-7 19
3 Манчестер Юн. 5 3 0 16-9 18
4 Тоттенхэм 5 2 1 17-9 17
5 Айнтрахт 5 1 2 14-10 16
6 Лион 4 3 1 16-8 15
7 Олимпиакос 4 3 1 9-3 15
8 Рейнджерс 4 2 2 16-10 14
9 Буде-Глимт 4 2 2 14-10 14
10 Андерлехт 4 2 2 14-12 14
11 Стяуа 4 2 2 10-9 14
12 Аякс 4 1 3 16-8 13
13 Реал Сосьедад 4 1 3 13-9 13
14 Галатасарай 3 4 1 19-16 13
15 Рома 3 3 2 10-6 12
16 Виктория 3 3 2 13-12 12
17 Ференцварош 4 0 4 15-15 12
18 Порту 3 2 3 13-11 11
19 АЗ Алкмаар 3 2 3 13-13 11
20 Мидтьюлланд 3 2 3 9-9 11
21 Юнион Сен-Жиллуаз 3 2 3 8-8 11
22 ПАОК 3 1 4 12-10 10
23 Твенте 2 4 2 8-9 10
24 Фенербахче 2 4 2 9-11 10
25 Брага 3 1 4 9-12 10
26 Эльфсборг 3 1 4 9-14 10
27 Хоффенхайм 2 3 3 11-14 9
28 Бешикташ 3 0 5 10-15 9
29 Маккаби Т.-А. 2 0 6 8-17 6
30 Славия 1 2 5 7-11 5
31 Мальме 1 2 5 10-17 5
32 РФШ 1 2 5 6-13 5
33 Лудогорец 0 4 4 4-11 4
34 Динамо 1 1 6 5-18 4
35 Ницца 0 3 5 7-16 3
36 Карабах 1 0 7 6-20 3

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Таким образом, следующие восемь клубов проходят стыковой раунд автоматом и напрямую попадают в 1/8 финала:

  • Лацио
  • Атлетик
  • Манчестер Юнайтед
  • Тоттенхэм
  • Айнтрахт
  • Лион
  • Олимпиакос
  • Рейнджерс

Что касается 16-ти команд-участниц стыковой стадии, то жеребьевка пар состоится уже 31 января. Пока каждая из команд знает лишь по два потенциальных своих оппонента и именно жребий определит одного из них в пару:

КОМАНДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
Буде-Глимт Твенте / Фенербахче
Андерлехт Твенте/Фенербахче
Стяуа Юнион Сен-Жиллуаз/ПАОК
Аякс Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
Реал Сосьедад АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
Галатасарай АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
Рома Ференцварош / Порту
Виктория Ференцварош/Порту
Ференцварош Рома/Виктория
Порту Рома/Виктория
АЗ Алкмаар Реал Сосьедад / Галатасарай
Мидтьюлланд Реал Сосьедад / Галатасарай
Юнион Сен-Жиллуаз Стяуа / Аякс
ПАОК Стяуа / Аякс
Твенте Буде-Глимт/Андерлехт
Фенербахче Буде-Глимт/Андерлехт

Матчи стыковой стадии состоятся 13 и 20 февраля, а игры 1/8 финала запланированы на 6 и 13 марта. Кстати, топ-восьмерка команд также знает потенциальных четырех оппонентов, одного из которых будет определен жребием после стыкового раунда:

КОМАНДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
Лацио Рома / Виктория / Ференцварош / Порту
Атлетик Рома/Виктория/Ференцварош/Порту
Манчестер Юн. Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
Тоттенхэм Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
Айнтрахт Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
Лион Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
Олимпиакос Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче
Рейнджерс Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче

Жеребьевка 1/8 финала назначена 21 февраля. Финал Лиги Европы-2025 состоится 21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан Мамес".