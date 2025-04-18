Провал Лацио, сумасшедший камбэк МЮ: результаты 1/4 финала Лиги Европы и кто вышел в полуфинал
Лига Европы выходит на финишную прямую. В турнире остались только четыре команды, которые с разным уровнем интриги преодолели четвертьфинальную стадию.
В четверг, 17 апреля, в Лиге Европы 2024-2025 состоялись ответные матчи 1/4 финала. По их итогам определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей, сообщает 24 Канал.
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Спокойный Тоттенхэм
Важным стимулом в победе в ЛЕ является не столько сам трофей. Победитель турнира напрямую попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон независимо от места в чемпионате. Именно поэтому результаты в Лиге Европы важны для Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.
Оба клуба застряли в нижней части таблицы АПЛ, поэтому пытаются реализовать свой единственный шанс на еврокубки. В первых матчах против Лиона и Айнтрахта были зафиксированы ничьи.
У "шпор" была сложная задача, ведь им предстояло играть на выезде против одного из грандов Бундеслиги. Однако лондонцам удалось достичь своей цели, навязав свою игру франкфуртцам.
Единственный гол во встрече был забит с пенальти после грубого фола кипера Айнтрахта на Мэддисоне. Точный удар на счету Соланке. Этого хватило для выхода в полуфинал. А вот Манчестер Юнайтед был на грани вылета.
Манчестер Юнайтед зажигает
Команда Аморима начала очень уверенно и забила дважды до перерыва. Казалось, что Лион уже добит, но во втором тайме "ткачам" удался крутой камбэк. Ошибки Йоро в обороне позволили Толиссо и Ляказетту сравнять счет и перевести матч в экстра-таймы.
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На него Лион вышел в меньшинстве из-за двух желтых карточек у Толиссо. Однако подопечным Фонсеки удалось ошеломить соперника и вдесятером забить два гола в ворота Онана. Шерки и Ляказетт, казалось, окончательно выбили МЮ.
Впрочем, судьба снова решила повернуть все на 180 градусов. Фернандеш с пенальти сократил отставание, а голы Мэйну и Магуайра на последних минутах принесли "дьяволам" невероятную победу.
Провал Лацио
Соперником англичан в 1/2 финала будет Атлетик, который без проблем разобрался дома с Рейнджерсом. Еще одним полуфиналистом сенсационно стал Буде-Глимт. Норвежцы в первом матче одолели Лацио 2:0, но в Риме получили два в свои ворота.
В экстра-таймах команды обменялись мячами и в конце концов гости прошли дальше благодаря серии пенальти. В полуфинале Буде-Глимт сыграет с Тоттенхэмом.
Все результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы:
- Атлетик – Рейнджерс 2:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Сансет, 45+4 (пен), Уильямс, 80.
- Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Соланке, 43 (пен).
- Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (первый матч – 2:2)
Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Ляказетт, 78, 108 (пен), Шерки, 105.
- Лацио – Буде-Глимт 3:1 (пен – 2:3) (первый матч – 0:2)
Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 – Гелмерсен, 109.