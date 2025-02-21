Победа Ромы и матч-триллер в Швеции: все результаты матчей Лиги Европы за 20 февраля
В четверг, 20 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы-2024/2025. Еврокубковые баталии подарили немало эмоций и голов болельщикам, а сильнейшие команды продолжают шагать к трофею.
Всего на стадии стыковых поединков Лиги Европы-2024/2025 между собой сошлись 16 команд. Однако только восемь из них вышли в следующий раунд второго по силе европейского турнира, сообщает 24 канал.
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Рома без Довбика победила Порту
Центральным матчем 1/16 финала Лиги Европы-2024/2025 стал поединок между Ромой и Порту. "Волки" впервые смогли пройти "драконов" на стадии плей-офф в еврокубках.
Гений Дибалы добыл нужный результат римлянам, которые пропустили первыми. Аргентинский полузащитник за считанные минуты забил дважды, а Никколо Пизилли добил португальский коллектив. Матч завершился победой "волков" со счетом 3:2.
Настоящую рубку устроили шведский Буде-Глимт и нидерландский Твенте. Основная часть голов пришлась на конец игры, а победителя команды выявили в экстратаймах. В итоге сильнее оказались шведы – 5:2.
Все результаты матчей Лиги Европы за 20 февраля:
- Буде-Глимт – Твенте 5:2
Голы: Гег, 56 (П), Гилгерс, 92 (ГВВ), Вебмангомо, 90+4, Фет, 111, Вершуерен, 114 (ГВВ) – Шевольд, 26 (ГВВ), Стейн, 90+6
- Рома – Порту 3:2
Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Омородион, 27, Ренш 90+6 (ГВВ)
- Галатасарай – АЗ 2:2
Голы: Осимхен, 56, Саллай, 70 – Сейя, 42, Касиус 55
- ФКСБ – ПАОК 2:0
Голы: Сисотти, 30, Микулеску, 81
- Аякс – Сент-Жиллуаз 1:2
Голы: Тейлор, 93 (П) – Мак Аллистер, 16, Акинпелу, 28 (П)
- Реал Сосьедад – Мидтьюланн 5:2
Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+1, Оярсабаль, 73 (П), Оскарссон, 90 – Букса, 24 (П), Осорио, 38
- Андерлехт – Фенербахче 2:2
Голы: Васкес, 19, 55 – Эн-Несери, 4, Акчичек, 63
- Виктория Пльзень – Ференцварош 3:0
Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38