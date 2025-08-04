В понедельник, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2025/2026. Единственным представителем от Украины в этом турнире является донецкий Шахтер.

"Горняки" обеспечили себе это право, завоевав Кубок Украины. Накануне они узнали своего потенциального соперника в четвертом квалификационном раунде, сообщает 24 Канал.

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С кем может сыграть Шахтер за выход в групповой этап?

В этой стадии турнира выступит 24 команды. Количество потенциальных соперников для команды Арды Турана сократилось после того, как организаторы сформировали группы посева.

Дончане оказались среди сеяных при жеребьевке. Их возможными соперниками были несеяные команды в этом раунде по основному пути.

Поэтому, в случае победы в противостоянии с греческим Панатинаикосом, донецкий Шахтер имел варианты встретиться с одним из этих соперников:

Генк (Бельгия)

Победитель пары РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия)

Абердин (Шотландия)

Самунспор (Турция)

В конце концов "горнякам" выпал четвертый вариант. Матчи четвертого раунда квалификации запланированы на 21 и 28 августа.

Отметим, что также своего потенциального соперника узнало и киевское Динамо. В случае поражения в противостоянии с кипрским Пафосом в Лиге чемпионов, "бело-синие" встретятся с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Справка. Победители этой стадии турнира отберутся в основной этап Лиги Европы. Те же, кто проиграют – будут играть в групповом раунде Лиги конференций.

Напомним, что накануне Динамо и Шахтер сыграли матчи первого тура УПЛ. Они одержали минимальные победы с одинаковым счетом 1:0.