Сенсационные словенцы и мощный Бетис: кто сыграет в 1/4 финала Лиги конференций
- В четвертьфинал Лиги конференций прошли Челси, Бетис, Фиорентина, Юргорден, Рапид, Ягеллония и Целье, которое стало неожиданностью, выбив Лугано.
- Четвертьфинальные матчи состоятся 10 и 17 апреля 2025 года, полуфиналы запланированы на 1 и 10 мая, а финал -- на 28 мая.
В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Определились все восемь участников четвертьфинальной стадии турнира.
Главные фавориты третьего по престижности еврокубкового турнира без особых проблем пробились в четвертьфинал. За почетный трофей будут бороться Челси, Бетис и Фиорентина, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в четвертьфинале Лиги конференций
Конкуренцию фаворитам будут составлять шведский Юргорден, австрийский Рапид, польская Ягеллония.
К неожиданностям турнира стоит отнести вылет швейцарского Лугано от Целье. Представитель Словении впервые в истории пробился в стадию четвертьфинала.
Испанский Бетис в выездном матче разгромил португальский Гимарайнш со счетом 4:0 и сделал весомую заявку на победу в турнире. Отметим, что первый матч завершился вничью – 2:2.
В четвертьфинале Бетис сыграет против Ягеллонии, Фиорентина с Целье, Юргорден встретиться з австрийским Рапидом.
Четвертьфинальные пары Лиги конференций
- Целье – Фиорентина
- Юргорден – Рапид
- Бетис – Ягеллония
- Челси – Легия
Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 10 апреля 2025 года. Ответные матчи – на 17 апреля. Полуфиналы состоятся соответственно 1-го и 10-го мая. Победитель турнира определится 28 мая.
Напомним, что действующим победителем Лиги конференций является греческий Олимпиакос. В финале сезона-2023/24 греческая команда победила Фиорентину – 1:0.