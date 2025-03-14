Главные фавориты третьего по престижности еврокубкового турнира без особых проблем пробились в четвертьфинал. За почетный трофей будут бороться Челси, Бетис и Фиорентина, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в четвертьфинале Лиги конференций

Конкуренцию фаворитам будут составлять шведский Юргорден, австрийский Рапид, польская Ягеллония.

К неожиданностям турнира стоит отнести вылет швейцарского Лугано от Целье. Представитель Словении впервые в истории пробился в стадию четвертьфинала.

Испанский Бетис в выездном матче разгромил португальский Гимарайнш со счетом 4:0 и сделал весомую заявку на победу в турнире. Отметим, что первый матч завершился вничью – 2:2.

В четвертьфинале Бетис сыграет против Ягеллонии, Фиорентина с Целье, Юргорден встретиться з австрийским Рапидом.

Четвертьфинальные пары Лиги конференций

Целье – Фиорентина

Юргорден – Рапид

Бетис – Ягеллония

Челси – Легия

Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 10 апреля 2025 года. Ответные матчи – на 17 апреля. Полуфиналы состоятся соответственно 1-го и 10-го мая. Победитель турнира определится 28 мая.

Напомним, что действующим победителем Лиги конференций является греческий Олимпиакос. В финале сезона-2023/24 греческая команда победила Фиорентину – 1:0.