Головні фаворити третього за престижністю єврокубкового турніру без особливих проблем пробилися до чвертьфіналу. За почесний трофей боротимуться Челсі, Бетіс та Фіорентина, пише 24 Канал.

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Хто зіграє у чвертьфіналі Ліги конференцій

Конкуренцію фаворитам складатимуть шведський Юргорден, австрійський Рапід, польська Ягеллонія.

До несподіванок турніру варто віднести виліт швейцарського Лугано від Цельє. Представник Словенії вперше в історії пробився до стадії чвертьфіналу.

Іспанський Бетіс у виїзному матчі розгромив португальський Гімарайнш з рахунком 4:0 та зробив вагому заявку на перемогу в турнірі. Зазначимо, що перший матч завершився внічию – 2:2.

У чвертьфіналі Бетіс зіграє проти Ягеллонії, Фіорентина з Цельє, Юргорден зустрінеться з австрійським Рапідом.

Чвертьфінальні пари Ліги конференцій

Цельє – Фіорентина

Юргорден – Рапід

Бетіс – Ягеллонія

Челсі – Легія

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій заплановані на 10 квітня 2025 року. Матчі-відповіді – на 17 квітня. Півфінали відбудуться відповідно 1-го та 10-го травня. Переможець турніру визначиться 28 травня.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги конференцій є грецький Олімпіакос. У фіналі сезону-2023/24 грецька команда перемогла Фіорентину – 1:0.