Розіграш Ліги конференцій сезону-2024/25 виходить на фінішну пряму. У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

Читайте також Шедевр Зінченка та драма у Мадриді: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня

Хто вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій

Польська Ягеллонія після домашньої перемоги над Серкль Брюгге (3:0) впевнено почувалася в гостях. Проте матч не виявився для них легкою прогулянкою. Бельгійці були за крок від овертайму, відправивши два "сухі" м'ячі у ворота поляків. Втім, цього виявилося недостатньо, щоб продовжити єврокомпанію. Далі за трофеєм крокує Ягеллонія.

Несподівано завершилося протистояння Лугано та Цельє. Глядачі цього феєричного матчу побачили дев'ять голів та серію пенальті. Представник Словенії сенсаційно вибив Лугано та вперше в історії пробився до чвертьфіналу єврокубка.

Серед інших результатів варто виокремити домашню перемогу Фіорентини. Торішній фіналіст Ліги конференцій розібрався з Панатінаїкосом та вийшов у наступне коло.

Лондонський Чеслі, у відсутності Михайло Мудрика, приймав данський Копенгаген. Слизький рахунок (2:1) після першого матчу не дозволяв "синім" розслабитися. Команда Енцо Марески мінімально обіграла данців та стала учасником чвертьфіналу.

Результати та відеоогляди матчів 1/8 Ліги конференцій за 13 березня

Лугано – Цельє 5:4 (по пенальті 1:3) (перший матч 0:1)

Голи: Бельхадж, 21, Куціас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбія, 118 – Сешлар, 40, Светлін, 68, Кучис, 90+5 (з пен.), Ньєто, 97

Серкль Брюгге – Ягеллонія 2:0 (перший матч 0:3)

Голи: ван дер Брюгген, 8, Аугусто, 50

Рапід – Борац 2:1 (перший матч 1:1)

Голи: Бельо, 70, Шауб, 96 – Огрінец, 66

Юргорден – Пафос 3:0 (перший матч 0:1)

Голи: Фалленіус, 35, Стенссон, 69, Нгуен, 86

Гімарайнш – Бетіс 0:4 (перший матч 2:2)

Голи: Бакамбу, 5, 20, Антоні, 58, Іско, 80

Легія – Молде 1:0 (перший матч 2:3) – гра триває

Гол: Морісіта, 34

Фіорентина – Панатінаїкос 3:1 (перший матч 2:3)

Голи: Мандрагора, 12, Гудмунссон, 24, Кін, 75 – Йоаннідіс, 81

Челсі – Копенгаген 1:0 (перший матч 2:1)

Гол: Дьюзбері-Голл, 55

За підсумком двобоїв до чвертьфіналу Ліги конференцій вийшли: Цельє, Ягеллонія, Рапід, Юргорден, Бетіс, Фіорентина, Челсі. Останній учасник визначиться в матчі Легія – Молде.

Перші поєдинки відбудуться 10 квітня, а матчі-відповіді – 17 квітня.