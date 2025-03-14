Розыгрыш Лиги конференций сезона-2024/25 выходит на финишную прямую. В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала, пишет 24 Канал.
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Кто вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Польская Ягеллония после домашней победы над Серкль Брюгге (3:0) уверенно чувствовала себя в гостях. Однако матч не оказался для них легкой прогулкой. Бельгийцы были в шаге от овертайма, отправив два "сухих" мяча в ворота поляков. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить еврокомпанию. Далее за трофеем шагает Ягеллония.
Неожиданно завершилось противостояние Лугано и Целье. Зрители этого феерического матча увидели девять голов и серию пенальти. Представитель Словении сенсационно выбил Лугано и впервые в истории пробился в четвертьфинал еврокубка.
Среди других результатов стоит выделить домашнюю победу Фиорентины. Прошлогодний финалист Лиги конференций разобрался с Панатинаикосом и вышел в следующий круг.
Лондонский Чесли, в отсутствии Михаил Мудрика, принимал датский Копенгаген. Скользкий счет (2:1) после первого матча не позволял "синим" расслабиться. Команда Энцо Марески минимально обыграла датчан и стала участником четвертьфинала.
Результаты и видеообзоры матчей 1/8 Лиги конференций за 13 марта
Лугано – Целье 5:4 (по пенальти 1:3) (первый матч 0:1) (первый матч 0:1)
Голы: Бельхадж, 21, Куциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сешлар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (с пен.), Ньето, 97
Серкль Брюгге – Ягеллония 2:0 (первый матч 0:3)
Голы: ван дер Брюгген, 8, Аугусто, 50
Рапид – Борац 2:1 (первый матч 1:1)
Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 – Огринец, 66
Юргорден – Пафос 3:0 (первый матч 0:1)
Голы: Фаллениус, 35, Стенссон, 69, Нгуен, 86
Гимарайнш – Бетис 0:4 (первый матч 2:2)
Голы: Бакамбу, 5, 20, Антони, 58, Иско, 80
Легия – Молде 2:0 (первый матч 2:3)
Гол: Морисита, 34, Гуаль, 108
Фиорентина – Панатинаикос 3:1 (первый матч 2:3)
Голы: Мандрагора, 12, Гудмунссон, 24, Кин, 75 – Йоаннидис, 81
Челси – Копенгаген 1:0 (первый матч 2:1)
Гол: Дьюзбери-Холл, 55
По итогу поединков в четвертьфинал Лиги конференций вышли: Целье, Ягеллония, Рапид, Юргорден, Бетис, Фиорентина, Челси и Легия.
Первые поединки состоятся 10 апреля, а ответные матчи – 17 апреля.