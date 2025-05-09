Шанс для Мудрика завоевать трофей: кто сыграет в финале Лиги конференций 2025
- В финале Лиги конференций 2025 года встретятся Бетис и Челси.
- Финальный матч состоится 28 мая во Вроцлаве, Польша.
- Челси прошел Юргорден, а Бетис одолел Фиорентину в полуфиналах.
Сезон Лиги конференций подходит к своему логическому завершению. По итогу полуфинальных противостояний определились два претендента на завоевание трофея.
В прошлом сезоне победителем третьего по престижности еврокубкового турнира стал греческий Олимпиакос, который в финале победил Фиорентину (1:0). Итальянцы имели отличный шанс в третий раз подряд побороться за трофей Лиги конференций, пишет 24 Канал.
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Челси на классе прошел сенсационный Юргорден
В первом полуфинальном матче команда Михаила Мудрика на выезде разгромила Юргорден со счетом 4:1. Героем встречи стал вышедший на замену Николя Джексон,, который оформил дубль.
Ответный матч превратился в формальность для подопечных Энцо Марески. Только при фантастическом везении шведский коллектив мог отыграть гандикап в три гола.
Для победы "синим" хватило одного мяча, который на свой счет записал Дьюсбери-Холл. Лондонский Челси прогнозируемо стал финалистом Лиги конференций.
Бетис не пустил Фиорентину в финал Лиги конференций
Результат первого матча оставлял интригу относительно победителя противостояния. В Испании Бетис одолел "фиалок" с минимальным преимуществом – 2:1. Этот счет оставлял Фиорентине неплохие шансы в третий раз подряд выйти в финал Лиги конференций.
В ответном матче испанцы первыми открыли счет. Бразилец Антони продемонстрировал мастер-класс в исполнении штрафных ударов. "Фиалки" тоже ответили стандартами. Защитник Госенс оформил дубль после угловых.
В основное время соперники не определили обладателя путевок. Лишь в овертайме гол Эззальзули вывел Бетис в финал Лиги конференций.
Дата и место финала Лиги конференций 2025 года
Финальный матч Лиги конференций Бетис – Челси состоится в среду, 28 мая. Обладатель трофея определится на Городском стадионе в польском Вроцлаве.
Напомним, что первым победителем Лиги конференций стала итальянская Рома. В сезоне-2022/23 триумфатором турнира стал английский Вест Хэм. А в 2024 году Кубок Лиги конференций завоевал греческий Олимпиакос.