У минулому сезоні переможцем третього за престижністю єврокубкового турніру став грецький Олімпіакос, який у фіналі переміг Фіорентину (1:0). Італійці мали чудовий шанс втретє поспіль поборотися за трофей Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Челсі на класі пройшов сенсаційний Юргорден

У першому півфінальному матчі команда Михайла Мудрика на виїзді розгромила Юргорден з рахунком 4:1. Героєм зустрічі став Ніколя Джексон, який вийшов на заміну та оформив дубль.

Матч-відповідь перетворився на формальність для підопічних Енцо Марески. Лише за фантастичного везіння шведський колектив міг відіграти гандикап у три голи.

Для перемоги "синім" вистачило одного м'яча, який на свій рахунок записав Дьюсбері-Холл. Лондонський Челсі прогнозовано став фіналістом Ліги конференцій.

Бетіс не пустив Фіорентину у фінал Ліги конференцій

Результат першого матчу залишав інтригу щодо переможця протистояння. В Іспанії Бетіс здолав "фіалок" з мінімальною перевагою – 2:1. Цей рахунок залишав Фіорентині непогані шанси втретє поспіль вийти у фінал Ліги конференцій.

У матчі-відповіді іспанці першими відкрили рахунок. Бразилець Антоні продемонстрував майстер-клас у виконанні штрафних ударів. "Фіалки" теж відповіли стандартами. Захисник Госенс оформив дубль після кутових.

В основний час суперники не визначили володаря путів. Лише в овертаймі гол Еззальзулі вивів Бетіс у фінал Ліги конференцій.

Дата та місце фіналу Ліги конференцій 2025

Фінальний матч Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 28 травня. Володар трофея визначиться на Міському стадіоні у польському Вроцлаві.

Нагадаємо, що першим переможцем Ліги конференцій стала італійська Рома. У сезоні-2022/23 тріумфатором турніру став англійський Вест Гем. А у 2024 році Кубок Ліги конференцій здобув грецький Олімпіакос.