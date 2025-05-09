В прошлом сезоне победителем третьего по престижности еврокубкового турнира стал греческий Олимпиакос, который в финале победил Фиорентину (1:0). Итальянцы имели отличный шанс в третий раз подряд побороться за трофей Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Челси на классе прошел сенсационный Юргорден

В первом полуфинальном матче команда Михаила Мудрика на выезде разгромила Юргорден со счетом 4:1. Героем встречи стал вышедший на замену Николя Джексон,, который оформил дубль.

Ответный матч превратился в формальность для подопечных Энцо Марески. Только при фантастическом везении шведский коллектив мог отыграть гандикап в три гола.

Для победы "синим" хватило одного мяча, который на свой счет записал Дьюсбери-Холл. Лондонский Челси прогнозируемо стал финалистом Лиги конференций.

Бетис не пустил Фиорентину в финал Лиги конференций

Результат первого матча оставлял интригу относительно победителя противостояния. В Испании Бетис одолел "фиалок" с минимальным преимуществом – 2:1. Этот счет оставлял Фиорентине неплохие шансы в третий раз подряд выйти в финал Лиги конференций.

В ответном матче испанцы первыми открыли счет. Бразилец Антони продемонстрировал мастер-класс в исполнении штрафных ударов. "Фиалки" тоже ответили стандартами. Защитник Госенс оформил дубль после угловых.

В основное время соперники не определили обладателя путевок. Лишь в овертайме гол Эззальзули вывел Бетис в финал Лиги конференций.

Дата и место финала Лиги конференций 2025 года

Финальный матч Лиги конференций Бетис – Челси состоится в среду, 28 мая. Обладатель трофея определится на Городском стадионе в польском Вроцлаве.

Напомним, что первым победителем Лиги конференций стала итальянская Рома. В сезоне-2022/23 триумфатором турнира стал английский Вест Хэм. А в 2024 году Кубок Лиги конференций завоевал греческий Олимпиакос.