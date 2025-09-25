В четверг, 2 октября, стартует розыгрыш основного раунда Лиги конференций сезона-2025/2026. В борьбу за трофей вступят два представителя Украины - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Оба украинских гранда оказались в текущем розыгрыше Лиги конференций не с самого начала. Шахтер вылетел из Лиги Европы от греческого Панатинаикоса, но в квалификации ЛК выбили швейцарский Серветт, сообщает 24 Канал.

С кем Динамо и Шахтер сыграют в Лиге конференций?

Динамо же вообще начинало свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, откуда вылетело от кипрского Пафоса в Лигу Европы. После чего киевляне не задержались в квалификации ЛЕ, проиграв израильскому Маккаби Тель-Авив.

Жеребьевка основного раунда ЛК-2025/2026 была лучшей для "горняков". Команда Арды Турана сыграет против: Легии (дома), Шемрок Роверс (на выезде), Риеки (дома), Абердина (на выезде), Брейдаблика (дома) и "Хамруна (на выезде). В этом перечне только Легия и Брейдаблик выглядят более серьезными соперниками.

Зато подопечным Александра Шовковского повезло несколько меньше. Киевляне сыграют с: Фиорентиной (на выезде), Кристал Пэлес (на выезде), Зриньски (дома), Омонией (на выезде), Ноах (дома) и Самсунспором (на выезде). Фаворитом в этой когорте соперников "бело-синих" выглядит итальянская Фиорентина и английский Кристал Пэлас.

К слову. Первые матчи украинских клубов в Лиге конференций состоятся 2 октября. Динамо примет Кристал Пэлас (начало в 19:45 по Киеву), а Шахтер в 22:00 (по киевскому времени) будет гостить на поле Абердина из Шотландии. Оба представителя Украины уже подали свои заявки.

Владислав Ващук в комментарии Sport-express дал смелый прогноз на выступления украинских грандов в Лиге конференций.

"Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые надо учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер побороться за трофей? Ну, а почему нет? Грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – сказал бывший защитник.

