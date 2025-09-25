Обидва українські гранди опинились у поточному розіграші Ліги конференцій не від самого початку. Шахтар вилетів із Ліги Європи від грецького Панатінаїкоса, але у кваліфікації ЛК вибили швейцарський Серветт, повідомляє 24 Канал.

До теми Визначився календар матчів Динамо та Шахтаря у Лізі конференцій: відома дата та час

З ким Динамо та Шахтар зіграють у Лізі конференцій?

Динамо ж взагалі розпочинало свій єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, звідки вилетіло від кіпрського Пафоса у Лігу Європи. Після чого кияни не затримались у кваліфікації ЛЄ, програвши ізраїльському Маккабі Тель-Авів.

Жеребкування основного раунду ЛК-2025/2026 було кращим для "гірників". Команда Арди Турана зіграє проти: Легії (вдома), Шемрок Роверс (на виїзді), Рієки (вдома), Абердіна (на виїзді), Брейдабліка (вдома) та "Хамруна (на виїзді). У цьому переліку лише Легія та Брейдаблік виглядають більш серйозними суперниками.

Натомість підопічним Олександра Шовковського пощастило дещо менше. Кияни зіграють із: Фіорентиною (на виїзді), Крістал Пелес (на виїзді), Зріньскі (вдома), Омонією (на виїзді), Ноах (вдома) та Самсунспором (на виїзді). Фаворитом у цій когорті суперників "біло-синіх" виглядає італійська Фіорентина та англійський Крістал Пелес.

До слова. Перші матчі українських клубів у Лізі конференцій відбудуться 2 жовтня. Динамо прийме Крістал Пелес (початок о 19:45 за Києвом), а Шахтар о 22:00 (за київським часом) гостюватиме на полі Абердіна з Шотландії. Обидва представники України вже подали свої заявки.

Владислав Ващук у коментарі Sport-express дав сміливий прогноз на виступи українських грандів у Лізі конференцій.

"Перспективи хороші, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна, у клубів важка логістика, постійні переїзди. Чи зможуть Динамо та Шахтар поборотися за трофей? Ну, а чому ні? Грандів у Лізі конференцій не так багато, як у Лізі чемпіонів та Лізі Європи", – сказав колишній захисник.

На правах реклами

Прогноз Favbet

У Favbet відкрили лінію на переможця Ліги конференцій-2025/2026. Цікаво, що саме на тріумф двох суперників Динамо дають найкращі коефіцієнти: Крістал Пелес (рівно 6) та Фіорентину (6,50).

А от шанси французького Страсбура та донецького Шахтаря оцінені однаково – по 8.

На перемогу Динамо у боротьбі за трофей дають коефіцієнт 27. Київська команда йде 12-ю у списку команд на звитягу у єврокубковому турнірі.

Найгірші шанси на тріумф дають одразу двом клубам – Хамруну та Лінкольну Ред Імпс. На перемогу обидвох у Лізі конференцій дають аж коефіцієнт 500.