В Лиге наций стартовал "финал четырех", матчи которого проходят в Мюнхене и Штутгарте. По итогам этих матчей определится четвертый в истории победитель турнира, сообщает 24 Канал.

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Есть первый финалист

Тем временем, определился первый финалист Лиги наций. Им стала сборная Португалии, которая в первой полуфинальной встрече противостояла сборной Германии на "Альянц-Арене".

Подопечные Роберто Мартинеса пропустили первыми после перерыва. Гол на счету Вирца. Однако "сагреш" удалось переломить ход игры и вырвать победу благодаря мячам от Консейсау и Роналду. Итоговый счет – 1:2.

Таким образом, Португалия может во второй раз выиграть трофей Лиги наций. Команда уже триумфовала в турнире в 2019-м. Соперником лузитан в решающем матче станет Испания или Франция.

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Этот полуфинал пройдет 5 июня в Штутгарте. А решающая игра Лиги наций запланирована на 8 июня в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало – в 22:00 по киевскому времени.