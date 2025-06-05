В Лізі націй стартував "фінал чотирьох", матчі якого проходять у Мюнхені та Штутгарті. За підсумками цих матчів визначиться четвертий в історії переможець турніру, повідомляє 24 Канал.

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Є перший фіналіст

Тим часом, визначився перший фіналіст Ліги націй. Ним стала збірна Португалії, яка у першій півфінальній зустрічі протистояла збірній Німеччини на "Альянц-Арені".

Підопічні Роберто Мартінеса пропустили першими після перерви. Гол на рахунку Вірца. Проте "сагреш" вдалось переломити хід гри та вирвати перемогу завдяки м'ячам від Консейсау та Роналду. Підсумковий рахунок – 1:2.

Таким чином, Португалія може вдруге виграти трофей Ліги націй. Команда вже тріумфувала в турнірі у 2019-му. Суперником лузітан у вирішальному матчі стане Іспанія або Франція.

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Цей півфінал пройде 5 червня у Штутгарті. А вирішальна гра Ліги націй запланована на 8 червня у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок – о 22:00 за київським часом.