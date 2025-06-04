Цього тижня визначиться новий переможець Ліги націй. В першому півфінал німці протистоятимуть португальцям, тоді як у другому Іспанія зіграє проти Франції, повідомляє 24 Канал.

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Очні битви

Особливо інтригуючим обіцяє бути матч між Іспанією та Францією. Перші минулого року виграли Євро-2024, тоді як другі виходили у фінал двох останніх чемпіонатів світу.

За свою історію Франція та Іспанія зіграли аж 37 очних матчів. У них невелика перевага на боці останніх – 17 перемог при семи нічиїх та 13-ти успіхах "ле бле". Втім якщо прибрати товариські ігри, то тут явна перевага у французів.

Всі офіційні матчі між Іспанією та Францією:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ Євро-1984 фінал Франція – Іспанія 2:0 Платіні, 57, Беллон, 90 Євро-1992 кваліфікація Франція – Іспанія 3:1 Суазе, 14, Папен, 58, Блан, 76 – Бакеро, 10 Євро-1992 кваліфікація Іспанія – Франція 1:2 Абелардо, 33 – Фернандес, 12, Папен, 15 Євро-1996 група Франція – Іспанія 1:1 Джоркаефф, 40 – Камінеро, 85 Євро-2000 1/4 фіналу Іспанія – Франція 1:2 Мендьєта, 38 (пен) – Зідан, 32, Джоркаефф, 44 ЧС-2006 1/8 фіналу Іспанія – Франція 1:3 Вілья, 28 (пен) – Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90+2 Євро-2012 1/4 фіналу Іспанія – Франція 2:0 Хабі Алонсо, 19, 90 (пен) ЧС-2014 кваліфікація Іспанія – Франція 1:1 Рамос, 25 – Жиру, 90+4 ЧС-2014 кваліфікація Франція – Іспанія 0:1 Педро, 58 Ліга націй 2020-2021 фінал Іспанія – Франція 1:2 Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80 Євро-2024 1/2 фіналу Іспанія – Франція 2:1 Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муані, 9

Вони виграли 6 з 11-ти офіційних матчів, тоді як у Іспанії лише три перемоги над суперником. Останні їх дуелі були особливо гарячими. У 2021 році Франція виграла у суперника в фіналі Ліги націй (2:1) завдяки спірному голу від Мбаппе.

Іспанцям вдалось помститися за три роки на Євро-2024. У півфіналі підопічні де ла Фуенте з аналогічним рахунком взяли гору. Окрасою того матчу став шедевральний гол від Ламіна Ямаля.

Гол Ямаля у півфіналі Євро-2024: дивіться відео

Нагадаємо, що у вирішальному матчі Ліги націй 2024-2025 переможець цієї пари зіграє з Німеччиною або Португалією. Фінал пройде 8 червня у Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом.