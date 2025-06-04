На этой неделе определится новый победитель Лиги наций. В первом полуфинал немцы будут противостоять португальцам, тогда как во втором Испания сыграет против Франции, сообщает 24 Канал.

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Очные битвы

Особенно интригующим обещает быть матч между Испанией и Францией. Первые в прошлом году выиграли Евро-2024, тогда как вторые выходили в финал двух последних чемпионатов мира.

За свою историю Франция и Испания сыграли аж 37 очных матчей. У них небольшое преимущество на стороне последних – 17 побед при семи ничьих и 13-ти успехах "ле бле". Впрочем, если убрать товарищеские игры, то здесь явное преимущество у французов.

Все официальные матчи между Испанией и Францией:

ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ Евро-1984 финал Франция – Испания 2:0 Платини, 57, Беллон, 90 Евро-1992 квалификация Франция – Испания 3:1 Суазе, 14, Папен, 58, Блан, 76 – Бакеро, 10 Евро-1992 квалификация Испания – Франция 1:2 Абелардо, 33 – Фернандес, 12, Папен, 15 Евро-1996 группа Франция – Испания 1:1 Джоркаефф, 40 – Каминеро, 85 Евро-2000 1/4 финала Испания – Франция 1:2 Мендьета, 38 (пен) – Зидан, 32, Джоркаефф, 44 ЧМ-2006 1/8 финала Испания – Франция 1:3 Вилья, 28 (пен) – Рибери, 41, Виейра, 83, Зидан, 90+2 Евро-2012 1/4 финала Испания – Франция 2:0 Хаби Алонсо, 19, 90 (пен) ЧМ-2014 квалификация Испания – Франция 1:1 Рамос, 25 – Жиру, 90+4 ЧМ-2014 квалификация Франция – Испания 0:1 Педро, 58 Лига наций 2020-2021 финал Испания – Франция 1:2 Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80 Евро-2024 1/2 финала Испания – Франция 2:1 Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9

Они выиграли 6 из 11-ти официальных матчей, тогда как у Испании лишь три победы над соперником. Последние их дуэли были особенно горячими. В 2021 году Франция выиграла у соперника в финале Лиги наций (2:1) благодаря спорному голу от Мбаппе.

Испанцам удалось отомстить за три года на Евро-2024. В полуфинале подопечные де ла Фуэнте с аналогичным счетом взяли верх. Украшением того матча стал шедевральный гол от Ламина Ямаля.

Гол Ямаля в полуфинале Евро-2024: смотрите видео

Напомним, что в решающем матче Лиги наций 2024-2025 победитель этой пары сыграет с Германией или Португалией. Финал пройдет 8 июня в Мюнхене. Начало – в 22:00 по киевскому времени.