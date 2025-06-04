На этой неделе определится новый победитель Лиги наций. В первом полуфинал немцы будут противостоять португальцам, тогда как во втором Испания сыграет против Франции, сообщает 24 Канал.
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Очные битвы
Особенно интригующим обещает быть матч между Испанией и Францией. Первые в прошлом году выиграли Евро-2024, тогда как вторые выходили в финал двух последних чемпионатов мира.
За свою историю Франция и Испания сыграли аж 37 очных матчей. У них небольшое преимущество на стороне последних – 17 побед при семи ничьих и 13-ти успехах "ле бле". Впрочем, если убрать товарищеские игры, то здесь явное преимущество у французов.
Все официальные матчи между Испанией и Францией:
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|МАТЧ
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|Евро-1984
|финал
|Франция – Испания
|2:0
|Платини, 57, Беллон, 90
|Евро-1992
|квалификация
|Франция – Испания
|3:1
|Суазе, 14, Папен, 58, Блан, 76 – Бакеро, 10
|Евро-1992
|квалификация
|Испания – Франция
|1:2
|Абелардо, 33 – Фернандес, 12, Папен, 15
|Евро-1996
|группа
|Франция – Испания
|1:1
|Джоркаефф, 40 – Каминеро, 85
|Евро-2000
|1/4 финала
|Испания – Франция
|1:2
|Мендьета, 38 (пен) – Зидан, 32, Джоркаефф, 44
|ЧМ-2006
|1/8 финала
|Испания – Франция
|1:3
|Вилья, 28 (пен) – Рибери, 41, Виейра, 83, Зидан, 90+2
|Евро-2012
|1/4 финала
|Испания – Франция
|2:0
|Хаби Алонсо, 19, 90 (пен)
|ЧМ-2014
|квалификация
|Испания – Франция
|1:1
|Рамос, 25 – Жиру, 90+4
|ЧМ-2014
|квалификация
|Франция – Испания
|0:1
|Педро, 58
|Лига наций 2020-2021
|финал
|Испания – Франция
|1:2
|Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80
|Евро-2024
|1/2 финала
|Испания – Франция
|2:1
|Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9
Они выиграли 6 из 11-ти официальных матчей, тогда как у Испании лишь три победы над соперником. Последние их дуэли были особенно горячими. В 2021 году Франция выиграла у соперника в финале Лиги наций (2:1) благодаря спорному голу от Мбаппе.
Испанцам удалось отомстить за три года на Евро-2024. В полуфинале подопечные де ла Фуэнте с аналогичным счетом взяли верх. Украшением того матча стал шедевральный гол от Ламина Ямаля.
Гол Ямаля в полуфинале Евро-2024: смотрите видео
Напомним, что в решающем матче Лиги наций 2024-2025 победитель этой пары сыграет с Германией или Португалией. Финал пройдет 8 июня в Мюнхене. Начало – в 22:00 по киевскому времени.