Роналду в шаге от трофея: кто сыграет в финале Лиги наций 2024-2025

Четвертый розыгрыш Лиги наций вышел на финишную прямую. До решающей стадии соревнования дошли Германия, Португалия, Испания и Франция, которые в четырех матчах разыгрывают медали.

В Лиге наций стартовал "финал четырех", матчи которого проходят в Мюнхене и Штутгарте. По итогам этих матчей определится четвертый в истории победитель турнира, сообщает 24 Канал.

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Финалисты определены

Тем временем, 4 июня определился первый финалист Лиги наций. Им стала сборная Португалии, которая в первой полуфинальной встрече противостояла сборной Германии на "Альянц-Арене".

Подопечные Роберто Мартинеса пропустили первыми после перерыва. Гол на счету Вирца. Однако "сагреш" удалось переломить ход игры и вырвать победу благодаря мячам от Консейсау и Роналду. Итоговый счет – 1:2.

Таким образом, Португалия может во второй раз выиграть трофей Лиги наций. Команда уже триумфовала в турнире в 2019-м.

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На следующий день (5 июня) состоялся второй полуфинал, в котором Испания сыграла против Франции. Команды выдали безумный матч с 9 голами и 40 ударами на обоих. По состоянию на 55-ю минуту счет в матче был неприличный 4:0 в пользу "Фурии Рохи".

После этого Мбаппе и Ямаль обменялись голами за свои команды 5:1. А дальше пора комбеку "Ле Бле". Голы Шерки и Круг Муани и автогол Вивиана сократил отставание подопечных Дешама до минимума 5:4. Однако хоть сравнить цифры на табло французам не удалось. Испания вышла в финал Лиги наций. Франция сыграет против Германии в бронзовом финале.

Финал и матч за бронзу запланированы на 8 июня.