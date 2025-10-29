Дочь Мадонны и не только: Подкопаева рассказала, кого из детей звезд тренировала

Лилия Подкопаева после завершения карьеры занимается тренерством по спортивной гимнастике. Украинка рассказала, кого из детей звезд тренировала.

47-летняя уроженка Донецка тренировала дочь певицы Мадонны и общалась со звездной спортсменкой Симону Байлз. Об этом Подкопаева рассказала Роману Свичкару, сообщает 24 Канал.

Кого тренировала Лилия Подкопаева?

Более того, украинка рассказала, что также тренировала дочь известного актера Антонио Бандераса. Украинка поделилась интересными инсайдами о своих звездных знакомствах.

У меня была возможность пообщаться с Симоной Байлз. Она уже легенда гимнастики, побила мировые рекорды Майкла Фелпса. Я тренировала дочь звезды по имени Мадонна. Это было в Лос-Анджелесе много лет назад. И еще была дочь Антонио Бандераса,

– рассказывает Лилия.

Справка. Мадонна имеет двух дочерей – Лурдес и Мерси. Однако, вероятно, Подкопаева имела в виду 28-летнюю Лурдес, которая пошла по пути мать и является певицей. Что касается дочери Бандераса, то актер имеет только дочь Стеллу. Недавно 29-летняя женщина вышла замуж за бизнесмена Алекса Грушинского.

Где сейчас и чем занимается Подкопаева?

Кроме того, Подкопаева дала совет спортсменам, заканчивающим карьеру. Она считает, что к этому надо готовиться заранее, ведь после спорта очень трудно найти себя.

Отметим, что несмотря на проживание в США Лилия активно помогает Украине. Бывшая гимнастка является членом Национального олимпийского комитета и периодически посещает Родину.

Кроме того, Лилия использует свои связи для помощи украинским детям и военным во время полномасштабной войны. Украинка также имеет статус судьи международной категории в гимнастике.

Интересно, что кумой Подкопаевой является предательница Украины Ани Лорак. Однако в интервью Oboz Лилия отмечала, что перестала общаться с певицей после начала полномасштабной войны против России.

