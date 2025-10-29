Донька Мадонни і не тільки: Подкопаєва розповіла, кого з дітей зірок тренувала

Лілія Подкопаєва після завершення кар'єри займається тренерством зі спортивної гімнастики. Українка розповіла, кого з дітей зірок тренувала.

47-річна уродженка Донецька тренувала доньку співачки Мадонни та спілкувалась із зірковою спортсменкою Симону Байлз. Про це Подкопаєва розповіла Роману Свічкару, повідомляє 24 Канал

Кого тренувала Лілія Подкопаєва?

Ба більше, українка розповіла, що також тренувала доньку відомого актора Антоніо Бандераса. Українка поділилась цікавими інсайдами про свої зіркові знайомства.

У мене була змога поспілкуватися з Симоною Байлз. Вона вже легенда гімнастики, побила світові рекорди Майкла Фелпса. Я тренувала доньку зірки на ім’я Мадонна. Це було в Лос-Анджелесі багато років тому. І ще була донька Антоніо Бандераса,

– розповідає Лілія.

Довідка. Мадонна має двох доньок – Лурдес та Мерсі. Проте, ймовірно, Подкопаєва мала на увазі 28-річну Лурдес, яка пішла шляхом мати та є співачкою. Щодо доньки Бандераса, то актор має лише дочку Стеллу. Нещодавно 29-річна жінка вийшла заміж за бізнесмена Алекса Грушинського.

Де зараз і чим займається Подкопаєва?

Крім того, Подкопаєва дала пораду спортсменам, що закінчують кар'єру. Вона вважає, що до цього треба готуватися заздалегідь, адже після спорту дуже важко знайти себе.

Відзначимо, що попри проживання у США Лілія активно допомагає Україні. Колишня гімнастка є членом Національного олімпійського комітету та періодично відвідує Батьківщину.

Крім того, Лілія використовує свої зв’язки для допомоги українським дітям та військовим під час повномасштабної війни. Українка також має статус судді міжнародної категорії в гімнастиці.

Цікаво, що кумою Подкопаєвої є зрадниця України Ані Лорак. Проте в інтерв'ю Oboz Лілія зазначала, що перестала спілкуватися зі співачкою після початку повномасштабної війни проти Росії.

