У Месси проблемы: аргентинец разрыдался после первого гола на ЧМ-2026

Фантастический день для Лионеля Месси, который отличился хет-триком в ворота Алжира на чемпионате мира, был омрачён тем, что игрок не сдержал слёз на поле после первого забитого гола.

После матча Лео спросили, почему он, обычно довольно сдержанный, позволил себе минуту слабости. Капитан сборной Аргентины объяснил, что эти эмоции не были связаны с футболом, пишет Sports NDTV.

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Что стало причиной слёз Лионеля Месси?

Еще во время матча Аргентина – Алжир в сети появились кадры, на которые не обращали внимания в трансляции: после первого гола Месси вытирал глаза футболкой, а мимика свидетельствовала о том, что он плакал.

Leo Messi crying after his goal ??



pic.twitter.com/s4vZvOWIsx — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) June 17, 2026

Журналисты позже поинтересовались у звезды, что произошло. Месси ответил, что он действительно очень эмоционально отреагировал на забитый мяч, но причина кроется за пределами футбольного поля.

Аргентинец признался, что в последние дни пережил сложный период, не связанный со спортом. Ему было непросто подходить к важному матчу чемпионата мира на таком эмоциональном фоне. Однако благодаря поддержке партнеров, тренерского штаба и персонала команды Лео удалось справиться с проблемами. Он поблагодарил всех за поддержку и усилия, приложенные для того, чтобы Месси смог выйти на поле и показать свой максимум.

Десятка "альбиселесте" отказался уточнить, речь ли идет о какой-то проблеме в семье. Он намерен сосредоточиться на выступлениях команды и пути к защите титула чемпиона мира.

Что сказал Месси о рекорде Мирослава Клозе?

В то же время Лео также попросили прокомментировать то, что он сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира – оба теперь лучшие бомбардиры с 16 точными ударами.

Месси признал, что для него честь быть в одном ряду с таким выдающимся нападающим, как Клозе, но на самом деле любые достижения остаются просто статистикой. Он привёл в пример бразильца Роналдо, который не является лучшим бомбардиром чемпионатов мира, но при этом остаётся для Лео величайшим нападающим в истории мировых первенств.