Скандалы вокруг действующих чемпионов мира не утихают после их выхода в полуфинал чемпионата мира. В то же время история главного футбольного турнира показывает, что отстранение целой сборной во время турнира является исключительным сценарием, сообщает 24 Канал.

Почему заговорили о возможной дисквалификации Аргентины?

На чемпионате мира-2026 в сети набрала популярность петиция с призывом дисквалифицировать сборную Аргентины и ее лидера Лионеля Месси. Авторы петиции обвинили аргентинцев в неспортивном поведении, давлении на арбитров и ряде эпизодов, которые, по их мнению, повлияли на ход турнира.

Впрочем, сама по себе петиция не имеет никакой юридической силы для ФИФА. На сегодняшний день международная федерация не принимала никакого решения о дисквалификации Аргентины или исключении команды из чемпионата мира.

Согласно регламенту ФИФА, отстранение сборной возможно только в исключительных случаях. К ним относятся использование незаявленного или дисквалифицированного футболиста, масштабные нарушения антидопинговых правил, договорные матчи или другие манипуляции с результатами, а также особо тяжкие нарушения дисциплинарного регламента.

В то же время споры по поводу судейства, жесткая игра, провокационное поведение футболистов или скандальные высказывания обычно не приводят к исключению всей команды. В таких ситуациях ФИФА в основном наказывает отдельных игроков, тренеров или национальную федерацию штрафами или дисквалификациями.

Были ли такие случаи в истории чемпионатов мира?

История мировых первенств показывает, что дисквалификация целой сборной во время финальной части турнира – крайне редкое явление.

Одним из самых известных случаев стал чемпионат мира 1994 года, когда легендарный Диего Марадона был отстранен после положительного допинг-теста. Однако Аргентина продолжила выступление на турнире, а наказание получил только футболист.

Федерации также могут подвергаться санкциям уже после завершения соревнований. В частности, нигерийскую федерацию в свое время отстранили из-за вмешательства государства в футбольные дела, однако это не касалось самого чемпионата мира.

В отборочных турнирах примеров гораздо больше. Команды теряли очки или даже исключались из-за использования дисквалифицированных или незаявленных игроков. Однако во время финальной части чемпионата мира ФИФА практически всегда ограничивается индивидуальными санкциями.

Именно поэтому на данный момент нет никаких оснований полагать, что Аргентина или Лионель Месси могут быть исключены из ЧМ-2026 только из-за резонансных заявлений, петиций или дисциплинарных жалоб.