Скандали навколо чинних чемпіонів світу не вщухають після їхнього виходу до півфіналу Мундіалю. Водночас історія головного футбольного турнірну свідчить, що відсторонення цілої збірної під час турніру є винятковим сценарієм, повідомляє 24 Канал.

Чому заговорили про можливу дискваліфікацію Аргентини?

На чемпіонаті світу-2026 в мережі набрала популярності петиція із закликом дискваліфікувати збірну Аргентини та її лідера Ліонеля Мессі. Автори петиції звинуватили аргентинців у неспортивній поведінці, тиску на арбітрів і низці епізодів, які, на їхню думку, вплинули на перебіг турніру.

Втім, сама по собі петиція не має жодної юридичної сили для ФІФА. Станом на сьогодні міжнародна федерація не ухвалювала жодного рішення про дискваліфікацію Аргентини чи виключення команди з чемпіонату світу.

За регламентом ФІФА, відсторонення збірної можливе лише у виняткових випадках. До них належать використання незаявленого або дискваліфікованого футболіста, масштабні порушення антидопінгових правил, договірні матчі чи інші маніпуляції результатами, а також особливо тяжкі порушення дисциплінарного регламенту.

Натомість суперечки щодо суддівства, жорстка гра, провокаційна поведінка футболістів чи скандальні висловлювання зазвичай не призводять до виключення всієї команди. У таких ситуаціях ФІФА переважно карає окремих гравців, тренерів або національну федерацію штрафами чи дискваліфікаціями.

Чи були такі випадки в історії чемпіонатів світу?

Історія світових першостей показує, що дискваліфікація цілої збірної під час фінальної частини турніру є надзвичайно рідкісним явищем.

Одним із найвідоміших випадків став чемпіонат світу 1994 року, коли легендарний Дієго Марадона був відсторонений після позитивного допінг-тесту. Проте Аргентина продовжила виступ на турнірі, а покарання отримав лише футболіст.

Федерації також можуть зазнавати санкцій уже після завершення змагань. Зокрема, нігерійську федерацію свого часу відсторонили через втручання держави у футбольні справи, однак це не стосувалося самого чемпіонату світу.

У відбіркових турнірах прикладів значно більше. Команди втрачали очки або навіть виключалися через використання дискваліфікованих чи незаявлених гравців. Проте під час фінальної частини мундіалю ФІФА практично завжди обмежується індивідуальними санкціями.

Саме тому наразі немає жодних підстав вважати, що Аргентина або Ліонель Мессі можуть бути виключені з ЧС-2026 лише через резонансні заяви, петиції чи дисциплінарні скарги.