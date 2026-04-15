В США против Месси подали многомиллионный иск
Аргентинский футболист Лионель Месси оказался в центре громкого судебного иска во Флориде. Его обвиняют в мошенничестве из-за того, что он не принял участия в широко разрекламированном товарищеском матче.
Как сообщает TMZ Sports, компания из Майами, организующая крупные музыкальные и спортивные мероприятия, во вторник, 15 апреля, подала иск против футболиста и Аргентинской футбольной ассоциации. В иске их обвиняют в мошенничестве и нарушении контрактных обязательств, что, по утверждению истцов, привело к миллионным убыткам.
Что известно об иске на Месси?
Как известно, в августе компания заключила соглашение и в конце концов оплатила федерации 7 миллионов долларов за эксклюзивные права на два выставочных матча, запланированные на октябрь: Аргентина против Венесуэлы (11 апреля) и Аргентина против Пуэрто-Рико (15 апреля).
По условиям контракта утверждается, что Лионель Месси должен был сыграть не менее 30 минут в каждом матче, если только не получит травму. Однако сообщается, что он не выполнил этого обязательства, решив не выходить на поле и вместо этого наблюдать за игрой вместе с семьей из роскошного номера.
Американский таблоид обратился за комментарием в Ассоциацию футбола Аргентины и команду Месси, однако пока ответа не получено.
Какой рекорд установил Месси?
- В матче за Интер Майами он отметился своим 900-м голом в профессиональной карьере, став лишь вторым футболистом в истории, которому покорилась эта отметка после Криштиану Роналду.
- Юбилейное взятие ворот аргентинец оформил в поединке против Нэшвилла в рамках Лиги чемпионов КОНКАКАФ, открыв счет уже на старте встречи. Впрочем, несмотря на исторический момент, команда Месси не удержала преимущество и завершила матч ничьей 1:1.
Как сообщает New York Post, львиная доля его голов приходится на выступления за Барселону – более 670 мячей. Остальные результативные удары были забиты за сборную Аргентины, ПСЖ и нынешний клуб Интер Майами.