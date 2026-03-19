Сейчас команда с юга США участвует в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. На стадии 1/8 финала "цапли" противостояли клубу Нэшвилл, сообщает 24 Канал.

Как Месси сыграл в Лиге чемпионов?

Первая игра на поле соперника завершилась нулевой ничьей. Все должно было решиться на поле Интера в Форт-Лодердейл, где команду Маскерано устраивала только победа.

Уже в начале встречи Месси точно пробил из-под защитника и вывел Интер вперед. Для Лионеля этот гол стал юбилейным 900-ым на профессиональном взрослом уровне. Большинство голов Лео забил еще за Барселону:

672 – Барселона

34 – ПСЖ

79 – Интер Майами

115 – сборная Аргентины

Больше голов на профессиональном уровне имеет только Криштиану Роналду, у которого 965 точных ударов. Однако португальцу для этого понадобилось 1312 матчей, тогда как Месси – 1142.

К слову, Интер не смог удержать победу над Нэшвиллом, пропустив гол внутри второго тайма. Итоговый счет 1:1 оставил команду Маскерано за бортом Лиги чемпионов КОНКАКАФ, ведь в турнире берутся во внимание выездные голы в случае ничьей.

