Месси прокомментировал вирусные фото с Ямалем перед финалом ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал фотографию с Ламином Ямалем, сделанную еще в 2007 году. Накануне финала чемпионата мира-2026 эта фотография вновь обрела популярность и стала вирусной в социальных сетях.

Фотография была сделана во время благотворительной акции Барселоны. Тогда семья Ямаля получила возможность сфотографироваться с игроками каталонского клуба, пишет 24 Канал.

Месси о совместном снимке с Ямалем

На фото молодой Месси купает маленького Ламина, которому тогда было всего несколько месяцев.

Тогда Ламин был ребенком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира – это безумие. Невероятно, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии,

– сказал Месси.

Аргентинец также высоко оценил нынешний уровень игры вингера сборной Испании и Барселоны.

Без всяких сомнений, сейчас он является одним из лучших футболистов мира. Я искренне желаю ему всего наилучшего, потому что то, что хорошо для него, хорошо и для Барселоны. Ну а мы, со своей стороны, постараемся провести хороший матч и сделать так, чтобы он не смог показать свою лучшую игру. Хотя, конечно, это будет очень непросто,

– отметил он.

"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".



Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS – Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026

Напомним, финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Несмотря на задымление в Нью-Йорке и Нью-Джерси, вызванное лесными пожарами в Канаде, ФИФА постоянно контролирует качество воздуха, но менять дату проведения матча пока не намерена.