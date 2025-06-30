Месси отреагировал на разгром от бывшего клуба

В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира. По его результатам Интер Майами вылетел из турнира, проиграв ПСЖ со счетом 4:0.

Капитан американского клуба Лионель Месси прокомментировал такой результат Интера. Он также высказался, как это проигрывать от своего бывшего клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лионеля Месси.

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Как Месси прокомментировал поражение

Аргентинец заявил, что Клубный чемпионат мира завершился для них поражением от действующего победителя Лиги чемпионов.

В ПСЖ есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова. Мы уходим с гордостью, ведь достигли цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и всем, что будет дальше,

– написал Лионель Месси.

Справка. В сезоне-2024/2025 аргентинский футболист сыграл 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что на Клубном чемпионате мира Лионель Месси в матче против Порту забил решающий гол. Благодаря этому он его клуб стал первым клубом с 2000 года из зоны КОНКАКАФ, который нанес поражение европейской команде в официальном матче.