Он решил сразу же помочь команде в выездном матче против Нэшвилла, однако игра сложилась для звездного нападающего неудачно. Об этом сообщает 24 Канал.

Провокационный перформанс трибун на матче

Хотя вице-чемпион мира вышел в стартовом составе и смог отметиться голевой передачей, спасти Интер от разгрома не удалось. Месси не реализовал пенальти, а его команда пропустила четыре мяча, уступив со счетом 1:4. Благодаря этой победе Нэшвилл закрепился на первом месте в Восточной конференции MLS, увеличив отрыв от Интер Майами до 5 очков.

Болельщики Нэшвилла подготовили для аргентинца психологическую атаку. На трибунах появился баннер, на котором Месси и президент ФИФА Джанни Инфантино были изображены в объятиях в стиле молодоженов. Фотографии этого перформанса мгновенно разлетелись по соцсетям.

Этот троллинг связан со шквалом критики в адрес ФИФА после недавнего ЧМ-2026. Аргентину и Инфантино обвиняют в предвзятости. Особое внимание вызвал эпизод в матче против Алжира, где Месси избежал удаления за грубый фол без вмешательства ВАР, а также открытая радость главы ФИФА после голов Лео. На фоне этих скандалов Инфантино уже предсказывают серьезные проблемы на предстоящих президентских выборах ФИФА в 2027 году.

Психологическое состояние Месси

Для 39-летнего Месси этот период стал одним из самых тяжелых в жизни. Футболист тяжело переживает смерть отца, о чем откровенно написал в своих соцсетях, выразив сомнения относительно продолжения карьеры.

В этот тяжелый момент Лео получил неожиданную поддержку от своего главного карьерного соперника Криштиану Роналду. Португалец публично выразил соболезнования в комментариях под постом Месси в инстаграме, что вызвало восторг у футбольных болельщиков по всему миру.

Сейчас аргентинец продолжает адаптацию к клубному сезону после изнурительного и эмоционального чемпионата мира, где Аргентина в июльском финале уступила Испании.