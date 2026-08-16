Він вирішив одразу допомогти команді в гостьовому поєдинку проти Нешвілла, проте матч склався для зіркового нападника невдало. Про це повідомляє 24 Канал.

Провокаційний перформанс трибун на матчі

Хоча віцечемпіон світу вийшов у стартовому складі та зміг відзначитися асистом, врятувати Інтер від розгрому не вдалося. Мессі не реалізував пенальті, а його команда пропустила чотири м'ячі, поступившись із рахунком 1:4. Завдяки цій перемозі Нешвілл закріпився на першому місці в Східній конференції МЛС, збільшивши відрив від Інтер Маямі до 5 очок.

Уболівальники Нешвілла підготували для аргентинця психологічну атаку. На трибунах з'явився банер, на якому Мессі та президента ФІФА Джанні Інфантіно зобразили в обіймах у стилі молодят. Світлини перформансу миттєво розлетілися соцмережами.

Цей тролінг пов'язаний зі шквалом критики на адресу ФІФА після нещодавнього ЧС-2026. Аргентину та Інфантіно звинувачують в упередженості. Особливу увагу викликав епізод у грі проти Алжиру, де Мессі уникнув вилучення за грубий фол без втручання ВАР, а також відкрита радість очільника ФІФА після голів Лео. На тлі цих скандалів Інфантіно вже пророкують серйозні проблеми на майбутніх президентських виборах ФІФА у 2027 році.

Психологічний стан Мессі

Для 39-річного Мессі цей період став одним із найважчих у житті. Футболіст важко переживає смерть батька, про що відверто написав у своїх соцмережах, висловивши сумніви щодо продовження кар'єри.

У цей важкий момент Лео отримав несподівану підтримку від свого головного кар'єрного суперника Кріштіану Роналду. Португалець публічно залишив слова співчуття в коментарях під дописом Мессі в інстаграм, що викликало захоплення у футбольних уболівальників по всьому світу.

Наразі аргентинець продовжує адаптацію до клубного сезону після виснажливого та емоційного Мундіалю, де Аргентина у липневому фіналі поступилася Іспанії.