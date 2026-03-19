Только у Роналду больше: Месси забил юбилейный гол в футболе, достигнув космической отметки
- Лионель Месси забил свой 900-й гол на профессиональном уровне.
- Аргентинец поразил ворота Нэшвилла в составе Интер Майами.
Легендарный Лионель Месси остается на топ-уровне даже после отъезда из Европы. Аргентинец продолжает забивать голы в составе Интер Майами.
Сейчас команда с юга США участвует в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. На стадии 1/8 финала "цапли" противостояли клубу Нэшвилл, сообщает 24 Канал.
По теме Сколько зарабатывает Месси: стала известна космическая зарплата футболиста в Интер Майами
Как Месси сыграл в Лиге чемпионов?
Первая игра на поле соперника завершилась нулевой ничьей. Все должно было решиться на поле Интера в Форт-Лодердейл, где команду Маскерано устраивала только победа.
Уже в начале встречи Месси точно пробил из-под защитника и вывел Интер вперед. Для Лионеля этот гол стал юбилейным 900-ым на профессиональном взрослом уровне. Большинство голов Лео забил еще за Барселону:
- 672 – Барселона
- 34 – ПСЖ
- 79 – Интер Майами
- 115 – сборная Аргентины
Больше голов на профессиональном уровне имеет только Криштиану Роналду, у которого 965 точных ударов. Однако португальцу для этого понадобилось 1312 матчей, тогда как Месси – 1142.
К слову, Интер не смог удержать победу над Нэшвиллом, пропустив гол внутри второго тайма. Итоговый счет 1:1 оставил команду Маскерано за бортом Лиги чемпионов КОНКАКАФ, ведь в турнире берутся во внимание выездные голы в случае ничьей.
Когда Месси завершит карьеру?
- Лионель является одним из лучших футболистов в истории футбола. 39-летнему аргентинцу удалось выиграть 47 командных трофеев и по этому показателю Месси является рекордсменом. В октябре 2025-го нападающий продлил контракт с Интер Майами.
- Соглашение рассчитано до конца 2028 года, поэтому получается, что Месси планирует играть до 41 года. Этим летом Лионель должен сыграть на своем последнем чемпионате мира. В 2022-м Месси привел Аргентину к главному трофею Мундиаля, а теперь попытается защитить титул.
- На групповой стадии ЧМ-2026 "альбиселесте" попали в группу к Алжиру, Австрии и Иордании. Ранее сообщалось, что Месси рассматривает вариант с возвращением в Европу.